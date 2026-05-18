Nackt-Eklat um Cosimo Citiolo: KDRS-Allstars fliehen wütend

Kampf der RealityAllstars hat immer ein Ass im Ärmel. Für fast alles, was die Kandidaten tun, gibt es Konsequenzen. In den neuesten Folgen bringt die Wand der Wahrheit neue Regeln für die Dusche mit sich: Will ein Star duschen, müssen die anderen auf den Stühlen davor Platz nehmen, damit ihre Alter addiert mindestens eine bestimmte Zahl erreichen. Dabei dachte sich wohl vor allem Cosimo Citiolo (44): Wenn vor Publikum duschen, dann mit Showeinlage. Der Realitystar entschließt sich also kurzerhand, unter dem Wasserstrahl blank zu ziehen. Die anderen finden das aber gar nicht lustig. "Cosimo, nicht nackt bitte", ermahnt Kader Loth (53) gleich mehrfach. Weil Cosimo sich aber nicht wieder anzieht, springt sie schließlich auf und flüchtet. Matthias Mangiapane (42) hat ebenfalls genug.

Sam Dylan (35) hätte genauso gut auf Cosimos Nacktdusche vor aller Augen verzichten können. "Sorry, für sowas bin ich hier nicht gebucht. Das steht auch nicht in meinem Vertrag, dass ich mir so einen Horrorfilm anschauen muss", mault er im Einzelinterview. Lediglich Cecilia Asoro (30) und Sandy Fähse (41) finden den ungefragten Striptease lustig. Sandy feuerte Cosimo schon zuvor an, sich seiner Hose zu entledigen: "Zeig uns deinen Astralkörper." Cecilia bekommt sich vor Lachen kaum wieder ein. "Cosimo, das war Bombe", lobt sie schmunzelnd. Cosimo selbst scheint die Abneigung seiner Mitstreiter auch eher wenig zu stören – er wirkt äußerst zufrieden mit seiner Aktion.

Immerhin ist es auch nichts Neues, dass der 44-Jährige gerne mal hüllenlos in Formaten herumspringt. Tatsächlich scheint es für ihn mittlerweile eine Art Tradition zu sein. Egal, ob The 50 oder Promis unter Palmen – Cosimo weiht den Pool am liebsten ohne Hose ein. Aber das Konzept scheint aufzugehen: Mittlerweile gehört der "Checker vom Neckar" zu den Reality-Urgesteinen Deutschlands. Allerdings läuft in seinen Formaten nicht immer alles nach Plan. Mit der Ausstrahlung von Der Promihof war der sonst so selbstbewusste Cosimo beispielsweise gar nicht zufrieden. "Ich finde es schade, dass man zum Beispiel bei 'Promihof' mein Drama gezeigt hat, anstatt die coolen Sachen, die wir da gemacht haben. Also, das war für mich keine gute Erfahrung", erklärte er gegenüber Promiflash.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Cosimo Citiolo unter der "Kampf der RealityAllstars"-Dusche

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RTLZWEI Sandy Fähse, Cecilia Asoro und Kate Merlan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Cosimo Citiolo in "Der Promihof"