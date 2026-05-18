Zog Henrik Stoltenberg auf Kölner Partymeile etwa blank?

Henrik Stoltenberg (29) soll erneut für einen Skandal gesorgt haben. Laut einem Bericht der Bild soll der Realitystar am Sonntag, dem 10. Mai, auf der Kölner Zülpicher Straße ausgerastet sein. In einem Restaurant soll er demnach seine Hose heruntergezogen und dabei auch sein Geschlechtsteil gezeigt haben – Zeugen alarmierten daraufhin gegen 22 Uhr die Polizei. Doch damit nicht genug: Die Situation soll anschließend weiter eskaliert sein.

Berichten zufolge soll der 29-Jährige sich im weiteren Verlauf des Abends eine Schlägerei mit drei Männern geliefert haben. Außerdem soll er auf ein geparktes Auto eingeschlagen und dabei einen Sachschaden verursacht haben. Als die Polizei eintraf, soll er in eine nahegelegene Bar geflüchtet und sich dort auf der Toilette versteckt haben – die Beamten mussten ihn dem Bericht zufolge eigens herausholen. Der Polizeieinsatz war offenbar so groß, dass er zeitweise sogar den Verkehr auf der Zülpicher Straße lahmlegte und auch KVB-Bahnen unplanmäßig halten mussten. Ermittlungen gegen den Realitystar seien eingeleitet worden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Henrik mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht. 2023 wurde der Enkel des verstorbenen ehemaligen Verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg vom Kölner Amtsgericht wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Auch abseits juristischer Angelegenheiten machte der Blondschopf zuletzt auf sich aufmerksam: In einer Instagram-Story wirkte er damals auf viele Fans "wirr". Oberkörperfrei taumelte er durchs Bild, machte fragwürdige Gesten und fasste sich auch in den Schritt. In den Kommentaren häuften sich besorgte Nachfragen. Ein Fan schrieb: "Ohje, was ist denn bei dir los in der Story? Geht es dir gut?"

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Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

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Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

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Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im März 2025