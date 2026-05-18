Lola Weippert kritisiert normalisierten Konsum von Alkohol

Lola Weippert (30) hat sich auf Instagram mit einem langen Statement zu einem gesellschaftlichen Thema geäußert, das ihr offenbar am Herzen liegt: dem Druck, Alkohol trinken zu müssen. Die Moderatorin zeigt in ihrem Beitrag Bilder mit typischen Kommentaren, die Menschen hören, wenn sie auf Alkohol verzichten – etwa "Du Spielverderberin" oder die Frage "Bist du schwanger?". Dazu schreibt sie: "Alkohol ist die einzige Droge, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt." Und weiter: "Und je älter ich werde, desto verrückter finde ich das eigentlich."

In ihrem Post schildert Lola konkrete Situationen, in denen Menschen unter Druck gesetzt werden, Alkohol zu trinken. Sätze wie "Ach komm, nur ein Glas", "Sei nicht so langweilig" oder "Heute kann man doch mal" seien laut ihr alltäglich – und das stellt sie grundsätzlich infrage: "Und gleichzeitig wird man komisch angeschaut, wenn man einfach mal Wasser bestellt." Sie betont außerdem, dass es viele persönliche Gründe geben kann, auf Alkohol zu verzichten – und dass ein simples "Nein danke" ohne Erklärung genügen sollte. Unter ihrem Beitrag melden sich zahlreiche Follower zu Wort, die ähnliche Erfahrungen schildern. "So wahr. Trinke seit Jahren keinen Alkohol mehr und darf mich heute noch dafür rechtfertigen", heißt es in einem der Kommentare.

Vor rund fünf Wochen hatte Lola nämlich schon einmal Einblicke gegeben, wie turbulent ihr Leben zuletzt war. Gegenüber Bunte sagte sie: "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte." Damals erklärte die Moderatorin auch, dass sie ohne Management war, weil sie sich mit ihrer Managerin "auseinandergelebt" habe. Und auch privat lief es zu der Zeit alles andere als gut. "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her", erzählte Lola.

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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