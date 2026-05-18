Hansi Hinterseer hat Playback-Panne im Live-Fernsehen

Im ZDF-Fernsehgarten sorgte Schlagersänger Hansi Hinterseer (72) kürzlich unfreiwillig für Gesprächsstoff: Der 72-Jährige trat auf, um seine neue Single "Herzen wollen nur das Eine" zu präsentieren – doch aufmerksame Zuschauer bemerkten schnell, dass seine Lippenbewegungen stellenweise nicht zum Takt der Musik passten. Das vermasselte Playback sorgte unter den Fans rasch für reichlich Diskussionen. Der erfahrene Schlagersänger ließ sich davon jedoch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.

Hansi zog seine Performance von Anfang bis Ende professionell durch, suchte den Blickkontakt zu den Menschen vor Ort und lächelte gewohnt herzhaft in die Kamera. Ob es im Hintergrund zu einem technischen Problem kam oder ob der Star selbst kurz den Einsatz verpasste, wurde vom ZDF zunächst nicht aufgeklärt. Sicher ist nur: Die Stimmung in der Show litt kaum darunter, viele Fans klatschten weiter begeistert zur neuen Nummer und feierten den Musiker wie gewohnt.

Abseits der Musik setzt Hansi auf Heimatnähe und Beständigkeit. Nach TV-Terminen geht es für ihn zurück nach Kitzbühel, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ramona Hinterseer lebt. Dort zeigt sich der Sänger gern nahbar, nimmt sich beim Einkaufen Zeit für Autogrammwünsche und pflegt den Kontakt zu den Menschen vor Ort. Vom Ruhestand ist der Publikumsliebling dennoch weit entfernt: Hansi bleibt seinem Stil treu und liefert weiterhin die Mischung aus Heimatgefühl und Schlagerromantik, für die ihn seine Fans schätzen.

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Imago Hansi Hinterseer bei der Schlagerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 17.05.2026

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Imago Hansi Hinterseer und Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten Schlagerparty am 17.05.2026 in Mainz

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Getty Images Hansi Hinterseer, österreichischer Volksmusiksänger

Wie bewertest du Hansis Auftritt trotz der Playback-Panne im Fernsehgarten? Souverän! Er blieb Profi und sein Charme hat’s gerettet. So eine Panne sollte einem Profi nicht passieren. Ergebnis anzeigen