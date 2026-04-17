"Macht was Richtiges": Andrea Kiewel kritisiert Influencer

Andrea Kiewel (60) hat deutliche Worte für Influencer und die Social-Media-Generation übrig. In einer Kolumne in der Zeitschrift SuperIllu rechnet die ZDF-Moderatorin mit dem Trend zur ständigen Selbstinszenierung ab. Anlass dafür war die Artemis-II-Mission und die Astronautin Christina Koch, die Kiewel als echtes Vorbild betrachtet – im Gegensatz zu jenen, die sich online vor allem selbst in Szene setzen. In ungewohnt scharfen Worten forderte die Moderatorin die jüngere Generation auf: "Stoppt damit, euch unaufhörlich selbst zu fotografieren" und "Macht was Richtiges. Lernt. Studiert." Auch körperliche Aktivität hatte sie auf dem Zettel: "Bewegt eure Hintern", schrieb sie in der Kolumne.

Gegenüber dem Medienmagazin dwdl.de sprach Andrea außerdem über ihren ZDF-Fernsehgarten und das Publikum der Sonntagsshow. Zwar sei dieses in den letzten Jahren jünger geworden, doch viele junge Menschen würden sich zu stark über das Urteil anderer auf Social Media definieren. Ihren eigenen Job sieht sie als klaren Kontrast dazu: Den Fernsehgarten bezeichnete sie als "den Job meines Lebens". Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass die Sendung nach ihrer Handynummer die zweitlängste Beziehung in ihrem Leben sei.

Andrea Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten bereits seit dem Jahr 2000 und ist damit seit über zwei Jahrzehnten das Gesicht der beliebten Freiluftshow. Bevor sie zum Fernsehen wechselte, war sie als Leistungsschwimmerin aktiv und arbeitete als Lehrerin. Heute lebt die Moderatorin in Tel Aviv und pendelt von dort regelmäßig zu ihren Auftritten nach Deutschland.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014