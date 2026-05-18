"Ich wurde aschfahl": Bob Odenkirk erinnert an Herzinfarkt

Es war ein dramatischer Moment, der Bob Odenkirk (63) fast das Leben gekostet hätte: Im Juli 2021 brach der Schauspieler während der Dreharbeiten zu "Better Call Saul" am Set zusammen – mitten in einer Szene mit seinen Kollegen Rhea Seehorn (54) und Patrick Fabian (38). Jetzt hat Bob in einem Interview mit Times of London erneut über den Herzinfarkt gesprochen und dabei neue Details preisgegeben. Demnach hielten Rhea und Patrick ihn fest und schrien ihn an, als er zu Boden ging. Das hatte jedoch eine unerwartete Folge: Andere Crewmitglieder, die die Szene aus der Entfernung beobachteten, glaubten zunächst, die drei würden lachen und eine Szene spielen. "Die Crewmitglieder, die es bemerkt hatten, dachten, sie würden lachen", sagte Bob.

Das führte zu kostbaren Verzögerungen in einem ohnehin gefährlichen Moment. "Deshalb kam es zu Verzögerungen bei der Reaktion, weil wir alle so weit voneinander entfernt waren. Ich war weg. Ich wurde aschfahl", schilderte er. Noch dramatischer: Der schließlich herbeigerufene Set-Sanitäter war laut Bob auf die Situation nicht vorbereitet. "Er hatte bisher noch keine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt", so der Schauspieler. An vieles aus diesen Momenten kann Bob sich nach eigener Aussage gar nicht mehr erinnern – seine erste klare Erinnerung sei der Moment gewesen, als er das Krankenhaus rund eine Woche nach seiner Einlieferung verlassen durfte. Trotz allem blickt er mit Dankbarkeit auf diese Zeit zurück und bezeichnete seine Genesungsphase als "ein wahres Geschenk": "Ich war einfach überglücklich."

Ausgelöst wurde der Herzinfarkt laut Times of London durch eine Plaqueablagerung, die eine Arterie verstopfte. Seitdem hat Bob sein Leben umgestellt: Er verzichtet weitgehend auf Zucker und nimmt mehrere Medikamente. Dass ausgerechnet seine körperliche Verfassung ihm in jener Situation half, verdankt Bob offenbar auch dem intensiven Training, das er für seinen Actionfilm "Nobody" absolviert hatte – dieses soll seinem Körper geholfen haben, den medizinischen Notfall besser zu überstehen.

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Getty Images Bob Odenkirk, "Better Call Saul"- Darsteller

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Getty Images Rhea Seehorn und Bob Odenkirk, "Better Call Saul"-Stars

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Getty Images Bob Odenkirk, Schauspieler