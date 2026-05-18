Phillip Schofield bricht das Schweigen nach Karriereskandal

Zwei Jahre nach dem Skandal, der seine TV-Karriere abrupt beendete, bricht Phillip Schofield nun endlich sein Schweigen. Der langjährige britische Moderator, der mit Sendungen wie "This Morning" zum Publikumsliebling wurde, spricht er gegenüber Daily Mail erstmals öffentlich über die "unweise, aber nicht illegale" Affäre mit einem deutlich jüngeren Kollegen, die ihn aus dem Fernsehen katapultierte. Er erinnert sich dabei genau an den Moment, als die Nachricht öffentlich wurde – ein Einschnitt, der sein Leben von Grund auf veränderte.

Der ehemalige "This Morning"-Star erzählt, dass er in den Tagen nach dem Auffliegen der Affäre das Gefühl hatte, sein ganzes Leben breche innerhalb weniger Stunden zusammen. Er berichtet von schlaflosen Nächten, pausenlosen Anrufen, Schlagzeilen im Minutentakt und dem Druck, ständig Stellung beziehen zu müssen. "Die letzten Jahre waren, wie du weißt, auf so vielen Ebenen völlig brutal und ich habe mich damit abgefunden, dass es keinen Weg zurück mehr gibt", erklärte er. In dem Gespräch schildert Phillip auch seine Panikattacken, die ihn vor allem dann überkamen, wenn er das Haus verlassen wollte. Er sei kaum noch einkaufen gegangen, habe sich von Freunden zurückgezogen und sich beinahe ausschließlich zu Hause aufgehalten. Erst mit etwas Abstand habe er begonnen, die vergangenen Jahre Stück für Stück aufzuarbeiten und sich mit allem auseinanderzusetzen, was passiert ist.

Phillip war jahrzehntelang eines der bekanntesten Gesichter des britischen Fernsehens. Fast 20 Jahre lang moderierte er gemeinsam mit Holly Willoughby (45) die populäre Morgensendung "This Morning" auf ITV. Im Mai 2023 gab er zunächst seinen Abschied von der Sendung bekannt, bevor kurz darauf herauskam, dass er eine Affäre mit einem jüngeren Mitarbeiter gehabt und gegenüber seinen Kollegen zunächst die Unwahrheit gesagt hatte. Er räumte den Betrug anschließend öffentlich ein und entschuldigte sich. Seitdem lebte er weitgehend zurückgezogen – und damit sei er aktuell vollkommen "zufrieden".

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Getty Images Phillip Schofield, November 2021

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Getty Images Phillip Schofield und Holly Willoughby, "Dancing on Ice"-Moderatoren

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Getty Images Phillip Schofield, 2022