So bereitete Laura Wontorra sich auf "Let's Dance" vor

Beim Let's Dance-Viertelfinale am 15. Mai stand Laura Wontorra (37) erstmals als Co-Moderatorin auf der Bühne der beliebten RTL-Tanzshow. Ein Backstage-Video von RTL zeigt nun, wie sich die 37-Jährige auf ihren großen Auftritt vorbereitet hat: Outfit-Test, Bühnen-Check und eine gründliche Einweisung in den Ablauf des Abends. Die Moderatorin gewährte dabei ungewohnt persönliche Einblicke in ihre Routine vor einer solch großen Live-Show.

In dem Video erklärt Laura, wie sie einen solchen Auftritt grundsätzlich angeht – von den ersten Minuten hinter den Kulissen bis hin zu dem Moment, in dem die Kameras anlaufen. Dabei wirkt sie gut vorbereitet und souverän, als sie das Studio und die Abläufe kennenlernt. Die Einblicke direkt aus dem "Let's Dance"-Studio zeigen eine Moderatorin, die sich trotz des kurzfristigen Einsatzes keine Blöße gibt.

Laura übernahm die Co-Moderation, weil Victoria Swarovski (32) zeitgleich beim Eurovision Song Contest in Wien als Gastgeberin im Einsatz war und daher nicht neben Daniel Hartwich (47) vor der Kamera stehen konnte. Für Laura war es eine echte Premiere im "Let's Dance"-Universum. Die gebürtige Frankfurterin ist vor allem als Sportmoderatorin bekannt und war unter anderem für Sender wie Sat.1 und RTL vor der Kamera tätig.

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RTL / Boris Breuer Laura Wontorra, Moderatorin

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra in der Karibik, Dezember 2025