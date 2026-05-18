Shania Twain würde gern auf Harry Styles' Hochzeit singen

Shania Twain (60) hat sich als Hochzeitssängerin für Harry Styles (32) und Zoe Kravitz (37) ins Gespräch gebracht. Während eines Auftritts beim Radiosender SiriusXM reagierte die Countrysängerin begeistert, als Moderator Joe "Brady" Blum vorschlug, sie könnte doch auf der Hochzeit des Paares auftreten. "Oh! Ich würde 'Ja' sagen, wenn er mich fragen würde", antwortete Shania prompt und richtete sich dabei direkt an den Sänger: "Ich sage es einfach mal laut, Harry." Die 60-Jährige brachte dabei sogar ein mögliches Duett ins Spiel – und zwar mit niemand Geringerem als Zoës berühmtem Vater Lenny Kravitz (61). "Er und ich könnten es zusammen singen. Das wäre toll", schlug die Musikerin schmunzelnd vor.

Humorvoll deutete sie aber auch an, dass das Brautpaar in der Frage der Hochzeitsunterhaltung möglicherweise nicht einer Meinung sein könnte: "Was, wenn sie sich dabei nicht einig sind?" Dass Shania und Harry derzeit in engem Kontakt zueinander stehen, liegt nahe: Die Country-Legende wird als Opening Act bei Harrys Auftritten im Wembley-Stadion in London performen. "Es ergibt Sinn, dass er dort anfängt", sagte Shania über die London-Shows und ergänzte, dass es "wirklich schön" sei, dazu eingeladen worden zu sein. Die Musikerin hofft außerdem, gemeinsam mit Harry auf der Bühne ihren Hit "Man! I Feel Like a Woman!" zu performen.

Am 6. März erschien Harrys neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Seit dem 16. Mai ist der Musiker nun mit seiner "Together, Together World Tour" auf der Bühne zu sehen. Die Tour umfasst insgesamt 50 Konzerte in sieben Städten, darunter London, São Paulo und New York. Bis Dezember wird Harry damit unterwegs sein. Als Special Guests treten unter anderem Robyn (46), Jorja Smith (28) und Jamie xx auf.

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Collage: Getty Images, SIPA PRESS / ActionPress Collage: Shania Twain und Harry Styles

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Getty Images Lenny und Zoë Kravitz