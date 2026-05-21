Charles Barkley über schwule Profisportler & Diskriminierung

In einer emotionalen Gedenkrunde in der NBA-Sendung "Inside the NBA" hat sich Charles Barkley (63) jetzt deutlich zu schwulen Profisportlern geäußert. Der ehemalige NBA-Star ist überzeugt, dass es in allen großen amerikanischen Profiligen – also NBA, NFL, MLB und mehr – "eine ganze Menge" schwuler Spieler gibt. Doch trotz zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz in den vergangenen Jahren trauen sich die betroffenen Athleten nicht, offen mit ihrer Sexualität umzugehen. Der Grund dafür, so Barkley, sei eine weiterhin weit verbreitete Feindseligkeit gegenüber der LGBTQIA+-Community.

Auslöser für Barkleys Worte war das Gedenken an Jason Collins (47), der in dieser Woche nach einem Kampf gegen eine besonders schwere Form von Gehirnkrebs gestorben ist. Collins hatte 2013 Geschichte geschrieben, als er als erster aktiver Spieler in einer der großen nordamerikanischen Profiligen öffentlich machte, dass er schwul ist. Sein Studiokollege Kenny "The Jet" Smith meinte, ein solches Coming-out wäre heute vielleicht keine so große Sache mehr – doch Barkley widersprach ihm klar: "Wenn ein anderer Spieler es täte, wäre es immer noch eine große Sache, weil wir in einer homophoben Gesellschaft leben, und das ist bedauerlich", sagte er, so People. Und weiter: "Wer denkt, dass es in allen Sportarten keine Menge schwuler Spieler gibt, der ist schlicht dumm. Aber es gibt so viel Feindseligkeit gegenüber der schwulen Community, und das ist wirklich das Tragische daran."

Charles gilt als einer der profiliertesten Unterstützer der LGBTQIA+-Community im Profisport. Der frühere Basketballstar, der seine aktive Karriere bei Teams wie den Philadelphia 76ers, den Phoenix Suns und den Houston Rockets verbrachte und später als TV-Analyst bekannt wurde, hat sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich für Gleichberechtigung eingesetzt. Jason, an den die Runde in der Sendung erinnerte, hatte mit seinem Coming-out im Jahr 2013 einen Meilenstein in der Sportgeschichte gesetzt und damit den Weg für mehr Offenheit im Profisport geebnet.

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Christian Petersen/Getty Images Charles Barkley bei einem NBA-Spiel

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Getty Images Jason Collins, Ex-Basketballprofi

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Getty Images Charles Barkley beim American Century Championship in Stateline, Nevada