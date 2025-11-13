Charles Barkley trägt seit 30 Jahren keine Unterwäsche mehr

Charles Barkley (62) sorgte kürzlich für eine ungewöhnliche Enthüllung bei ManningCast, der von Peyton und Eli Manning moderierten Show bei Monday Night Football. Der ehemalige NBA-Star und heutige Basketball-Analyst berichtete laut People, dass er vor etwa 30 Jahren alle seine Unterhosen verbrannt habe und seither "immer ohne unterwegs" sei. "Ich habe erkannt, dass Unterwäsche keine Notwendigkeit ist", erklärte der 62-Jährige am 3. November in der Sendung. Der lockere Umgang des Basketballers mit diesem Thema brachte die beiden Brüder dazu, ihm während der Show ein besonderes Geschenk zu überreichen.

Eli Manning holte eine speziell für Charles angefertigte Unterhose hervor, auf der die Gesichter der Manning-Brüder sowie die Aufschrift "First Manningcast Guest" mit einem Datum zu sehen waren. Das Geschenk war eine Anspielung auf Charles' Debüt in der ManningCast am 13. November 2021, aber Eli musste schmunzelnd zugeben, vorher nichts von Charles' Haltung gegenüber Unterwäsche gewusst zu haben. "Kann ich dir das trotzdem schicken?" fragte er, während er das Präsent präsentierte. Charles erwiderte mit einem Augenzwinkern, dass er die Unterhose lieber als Andenken aufhängen würde, anstatt sie zu tragen: "Ich lasse sie von euch unterschreiben und hänge sie gut sichtbar auf."

Der ehemalige NBA-Spieler, der seine Karriere im Jahr 2000 nach 16 Spielzeiten bei den Philadelphia 76ers, den Phoenix Suns und den Houston Rockets beendete, ist mittlerweile ein erfolgreicher Sportanalyst. Bekannt für seine humorvolle und direkte Art, hat Charles Barkley auch abseits des Spielfelds immer wieder mit ungewöhnlichen Aussagen und Anekdoten auf sich aufmerksam gemacht. Seine Karriere brachte ihm nicht nur zahlreiche sportliche Ehrungen ein, wie die Aufnahme in die Basketball Hall of Fame, sondern etablierte ihn auch als Persönlichkeit im amerikanischen Fernsehen. Die Geschichte über das Verbrennen seiner Unterwäsche und sein lebenslanger Verzicht darauf sind nur ein weiteres Beispiel für den unkonventionellen Stil, den seine Fans an ihm schätzen.

Getty Images Charles Barkley beim Boys & Girls Clubs of America Galaabend im Coca-Cola Roxy in Atlanta, 18. September 2024

Getty Images Peyton Manning und Eli Manning sprechen bei der Fanatics Fest NYC 2025 im Javits Center in New York City

Getty Images Charles Barkley beim American Century Championship in Stateline, Nevada

