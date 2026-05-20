Izabel Goularts Gesicht ist in Cannes nicht wiederzuerkennen

In Cannes sorgte Izabel Goulart (41) kürzlich für großes Staunen: Beim gemeinsamen Auftritt mit ihrem Verlobten Kevin Trapp (35) auf dem roten Teppich der Filmfestspiele erkannten viele Fans das Model kaum wieder. Trotz eines hautengen Glitzerkleids, kombiniert mit funkelndem Choker und streng nach hinten frisiertem Sleekzopf, richteten sich die Blicke vor allem auf ihr Gesicht. Izabel wirkte deutlich straffer, ihre Augenbrauen saßen sichtbar höher, keine Falte war zu erkennen.

In den sozialen Netzwerken häufen sich seither unter den geteilten Fotos des einstigen Victoria's-Secret-Engels Kommentare, die Spekulationen über mögliche Eingriffe anheizen. "Ich bin verwirrt! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?", fragt ein User. "Ich habe sie nicht erkannt, sie hat ein massives Lifting gemacht", meint ein anderer. Ein weiterer Kommentar lautet schlicht: "Du bist unkenntlich." Ob sich Izabel tatsächlich unter das Messer gelegt hat, ist nicht bekannt. Was hingegen bekannt ist: Laut Bunte gehörten im Jahr 2024 Feuchtigkeitsroutinen, Sonnenschutz, Masken sowie kollagenfördernde Behandlungen mit Biostimulatoren zu Izabels Beauty-Agenda.

Izabel und Kevin sind seit einigen Jahren ein Paar und inzwischen verlobt. Der Torwart und das Model gelten als eingespieltes Duo, das auch auf dem roten Teppich stets eine gute Figur macht. Während Kevin bei dem Cannes-Auftritt mit einem klassischen dunklen Anzug mit Fliege für Eleganz sorgte, war es Izabel, die mit ihrem paillettenbesetzten Look die Blicke auf sich zog – und nun für Diskussionen im Netz sorgt.

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Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Fjord" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Izabel Goulart - August 2024, Mai 2026

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Getty Images Kevin Trapp und seine Freundin Izabel Goulart im Mai 2022