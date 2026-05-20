70-jährige Geena Davis beweist: Alter ist nur eine Zahl

Mit 70 Jahren zeigt Geena Davis (70), dass Alter nur eine Zahl ist. Die Hollywood-Ikone sorgte jüngst auf dem roten Teppich einer Filmpremiere für staunende Blicke. In einem eleganten, figurbetonten Kleid posierte sie für die Kameras der Fotografen – und ließ dabei kaum erahnen, in welchem Lebensjahrzehnt sie sich befindet. Ihre strahlende, glatte Haut und ihr selbstbewusstes Auftreten sorgten für Blitzlichtgewitter und Jubelrufe. Laut Daily Mail fanden viele Fans die Schauspielerin bei ihrem Auftritt schlicht "jünger denn je".

Die Reaktionen auf ihren Auftritt ließen auch nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans zeigten sich in den sozialen Medien begeistert von Geenas zeitloser Ausstrahlung und überhäuften die Schauspielerin mit Komplimenten. Ihr Erscheinungsbild bei der Premiere wurde dabei als besonders bemerkenswert empfunden – schließlich feierte sie erst im Januar dieses Jahres ihren 70. Geburtstag.

Geena Davis gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Ihren großen Durchbruch feierte sie in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren, unter anderem mit Filmen wie "Thelma & Louise" und "Ein Käfig voller Helden". Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sie sich auch als Gründerin des "Geena Davis Institute on Gender in Media" für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt in Film und Fernsehen – ein Herzensprojekt, dem sie sich leidenschaftlich widmet.

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Getty Images Geena Davis bei der Premiere von Netflix' "The Boroughs" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Getty Images Geena Davis bei der Premiere von Netflix' "The Boroughs" im Egyptian Theatre in Hollywood, 18. Mai 2026

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Getty Images Geena Davis bei der Premiere von "The Boroughs" und dem ATAS-Event im Egyptian Theatre Hollywood