Dann gehts für Tessa Bergmeier und Tobias Pankow vor Gericht

Tessa Bergmeier (36) und Tobias Pankow (41) liefern sich wieder einmal einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz. In einem Interview mit Blitzlichtgewitter sprach Tobias jetzt über den Clinch mit der früheren GNTM-Kandidatin und behauptete, sie hätte sich dagegen ausgesprochen, dass er und seine Ex Sarah Kern (57) ebenfalls an der aktuellen Prominent getrennt-Staffel teilnehmen. Daraufhin meldete sich Tessa nun in der Kommentarspalte des dazugehörigen Instagram-Videos zu Wort und widersprach seiner Darstellung deutlich. Dabei verriet sie auch, wann sich die beiden Realitystars im Gerichtssaal gegenüberstehen sollen: im September, und zwar in einem Verfahren, das nach ihren Worten von dem 41-Jährigen angestoßen wurde.

In ihrem ausführlichen Kommentar holt Tessa aus: Sie habe entgegen seiner Behauptung außerhalb ihres Anwalts mit niemandem über Tobias gesprochen. Der Streit dreht sich um Äußerungen, die sie über sein Hobby als Jäger gemacht haben soll – unter anderem geht es darum, ob sie ihn deswegen als "Mörder" bezeichnen durfte. Gegenüber Tobias wird sie deutlich und schreibt: "Tobi, du Grünröckchen – auch wenn du es kaum erwarten kannst – wir sehen uns vor Gericht im September! PS: Ich bringe Autogrammkarten mit!" Die Reaktionen der Community fallen dabei weitgehend zu Tessas Gunsten aus: Ein User kommentiert unter dem Clip nur kurz und knapp: "Der ist so unangenehm...", ein anderer wirft dem Hobby-Jäger vor: "Hahahaha, wie er sich an Tessa anhängt, um irgendwie stattzufinden." Ein weiterer Nutzer fragt spöttisch, warum die Veganerin überhaupt etwas mit ihm klären wolle, und bezeichnet ihn als "Dulli", mit dem sie lediglich in einem Format gewesen sei.

Für Tessa und Tobias ist es nicht das erste Mal, dass ihr Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Die beiden Reality-TV-Gesichter, die sich im Sommerhaus der Stars kennengelernt haben, geraten seitdem immer wieder aneinander. Tobias hatte sich im Zuge des Konflikts bereits juristische Unterstützung gesichert und für den laufenden Rechtsstreit einen prominenten Medienanwalt engagiert. Tessa ist aktuell bei "Prominent getrennt" zu sehen – lebt ansonsten überwiegend zurückgezogen mit ihren zwei Kindern und zeigt sich in sozialen Netzwerken vor allem als Mutter und Tierschützerin.

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RTL, IMAGO / Matthias Wehnert Collage: Tessa Bergmeier und Tobias Pankow, Realitystars

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IMAGO / APress International Tessa Bergmeier, November 2024

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RTL Sarah Kern, Tobias Pankow, Jakob Morgenstern und Tessa Bergemeier, Sommerhaus-Kandidaten

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