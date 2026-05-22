Kurz vor seinem Tod: Kyle Busch bat während Rennen um Hilfe

Die Rennwelt steht noch immer unter Schock: Kyle Busch ist am 21. Mai im Alter von 41 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben – nur wenige Tage, nachdem er noch selbst im Cockpit saß. Nun wird bekannt, dass der NASCAR-Star bereits am 10. Mai während des Rennens in Watkins Glen medizinische Hilfe angefordert hatte. In der TV-Übertragung von Fox NASCAR ist zu hören, wie Kyle über Funk nach einem Arzt fragt. Zu diesem Zeitpunkt klagt er über eine Nebenhöhlenerkältung und einen heftigen Husten, wie People unter Berufung auf die Aufnahmen berichtet. Kurz darauf sollte sich sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtern.

Während des Rennens in Watkins Glen funkte Kyle gezielt nach Bill Heisel, dem Medizinchef von OrthoCarolina Motorsports, der bei NASCAR-Events die ärztliche Versorgung koordiniert. "Sagt ihm, dass ich ihn nach dem Rennen brauche. Ich werde eine Spritze brauchen", ist auf dem Funkmitschnitt zu hören. Schon wenig später erklärte der Rennfahrer Reportern laut dem Journalisten Jeff Gluck von The Athletic, dass es ihm weiterhin nicht gut gehe. "Ich bin immer noch nicht gut drauf", sagte er demnach und sprach von einem "ziemlich erheblichen" Husten, der ihn in der Woche zuvor geplagt habe. Ob dieser Infekt im Zusammenhang mit der späteren schweren Erkrankung steht, aufgrund derer er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist bislang nicht bekannt.

Einige Tage vor seinem Tod hatte Kyles Familie in einem Statement erklärt, der zweifache NASCAR-Champion sei wegen einer "schweren Krankheit" in eine Klinik gebracht worden und müsse sämtliche geplanten Starts in Charlotte aussetzen. Kurz darauf gaben NASCAR, sein Team Richard Childress Racing und die Angehörigen seinen plötzlichen Tod bekannt und würdigten den Sportler als außergewöhnliches Talent mit einer Karriere über mehr als zwei Jahrzehnte, zahlreichen Rekorden und Titeln sowie großem Einsatz für junge Fahrer. Privat hinterlässt Kyle seine Ehefrau Samantha und die gemeinsamen Kinder Brexton und Lennix, mit denen er sich in der Vergangenheit immer wieder strahlend an der Rennstrecke gezeigt hatte.

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Getty Images Kyle Busch vor dem Training der Nascar Craftsman Truck Series Ecosave 200 in Dover

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Getty Images Kyle Busch, April 2026

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Getty Images Kyle Busch feiert in Hampton den Sieg im Fr8 Racing 208 mit Lennix Busch, Brexton Busch und Samantha Busch

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