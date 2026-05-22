NASCAR-Welt trauert: So emotional sind Kyles letzte Posts

Nur drei Tage vor seinem Tod am 21. Mai hat Kyle Busch seinen Sohn Brexton mit einem herzlichen Instagram-Post zum elften Geburtstag geehrt – und es sollte sein letzter Beitrag auf der Plattform sein. "Happy Birthday Brexton! Deine Mama und ich sind so stolz, wer du wirst", schrieb der zweifache NASCAR-Cup-Series-Champion am 18. Mai. "Du bist das beste Kind auf und abseits der Rennstrecke, du verblüffst uns jeden Tag." Kyle schloss seinen Beitrag, der mehrere Familienfotos enthielt, mit den Worten: "Mach weiter so, und es gibt keine Grenzen für das, was du erreichen wirst! Ich liebe dich, Kleiner!"

Bereits wenige Tage zuvor hatte Kyle seine Familie mit einem weiteren Post gewürdigt. Am 10. Mai fiel der Muttertag auf den vierten Geburtstag seiner Tochter Lennix – ein besonderer Zufall, den er mit einer Hommage an "seine Mädchen" feierte. "Happy Mother's Day an Samantha und meine Mutter! Danke euch beiden für die Liebe, die Geduld, die Stärke und alles, was ihr jeden Tag in unsere Familie steckt", schrieb Kyle. Für Lennix fand er ebenfalls liebevolle Worte: "Du bringst uns zum Lachen, hältst uns auf Trab und machst irgendwie jeden Tag heller." Nach Kyles Tod würdigte NASCAR die Legende in einem Statement auf X: "Unsere gesamte NASCAR-Familie ist untröstlich über den Verlust von Kyle Busch. Als zukünftiges Mitglied der Hall of Fame war Kyle ein seltenes Talent, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt." Die Organisation hob dabei seinen "scharfen Witz und seinen Wettkampfgeist" hervor und bat die Öffentlichkeit darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Kyle starb am 21. Mai im Alter von 41 Jahren, nachdem er zuvor wegen einer "schweren Krankheit" ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Sein Tod wurde in einer gemeinsamen Erklärung von NASCAR und seinem Team Richard Childress Racing bekanntgegeben. Er hinterlässt seine Frau Samantha sowie die beiden Kinder Brexton und Lennix. Kyle sicherte sich 2015 und 2019 den Meistertitel in der NASCAR Cup Series und feierte im Verlauf seiner Karriere insgesamt 63 Rennsiege. Damit belegt er Platz neun in der ewigen Bestenliste der traditionsreichen Rennserie.

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Getty Images Kyle Busch, Mai 2026

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Instagram / rowdybuschs Profilbild rowdybusch NASCAR-Legende Kyle Busch ehrte kurz vor seinem Tod seine Kinder, Mai 2026.

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Getty Images Kyle Busch, April 2026