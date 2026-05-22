Mitleid mit Jakob: Tessa Bergmeier wehrt sich gegen Kritik

Tessa Bergmeier (36) steht wieder im Mittelpunkt eines TV-Aufregers. In der aktuellen Staffel von Prominent getrennt reagierte die Reality-TV-Bekanntheit in einer Szene deutlich angewidert auf Ex-Freund Jakob Morgenstern, als dieser offenbar auf eine Annäherung hoffte. Viele Zuschauer empfanden ihre Abwehrhaltung als heftig, vor allem ihre Mimik sorgte in den sozialen Medien für Wirbel. Auf Instagram meldet sich Tessa nun ausführlich zu Wort und wehrt sich gegen die Kritik. Für Tessa geht es bei der Debatte um weit mehr als nur eine einzelne Szene. "Interessant ist nicht meine Reaktion. Interessant ist, wie sichtbare weibliche Ablehnung Menschen provoziert", erklärt sie in ihrem Video.

In einem begleitenden Statement schreibt sie außerdem: "Nicht mein Nein wird diskutiert – sondern dass meine Ablehnung sichtbar war." Ihrer Ansicht nach wird von Frauen erwartet, Ablehnung möglichst sanft und freundlich zu kommunizieren. Sie fasst das so zusammen: "Ein Mann darf hoffen. Eine Frau soll höflich ablehnen." In den Kommentaren unter ihrem Beitrag prallen die Meinungen aufeinander. Während eine Nutzerin schreibt: "Hahaha, ich feier deine Reaktionen voll ab. Warum muss man seine Gefühle immer verstecken? Ach ja, weil wir Frauen sind", empfinden andere ihren Gesichtsausdruck als verletzend – und betonen, dass Jakob ihnen leidgetan habe.

Tessa und Jakob blicken auf eine bewegte gemeinsame Vergangenheit zurück. Nach einer längeren On-off-Beziehung trennten sich die beiden im Oktober 2024 endgültig voneinander. Zuvor waren sie als Paar im Sommerhaus der Stars zu sehen, wo es zwischen ihnen nicht immer harmonisch lief. Nun treffen sie bei "Prominent getrennt" erneut aufeinander. Die fünfte Staffel der Show läuft seit dem 30. April 2026 auf RTL+, neue Folgen erscheinen jeweils donnerstags.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50"

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RTL / Stefan Gregorowius Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

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