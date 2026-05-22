Nächste royale Klatsche für Prinz Harry & Herzogin Meghan

Für Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) kommt der nächste Dämpfer: Der Herzog von Sussex war nach Berichten nicht einmal als potenzieller Gast für die Hochzeit seines Cousins Peter Phillips (48) in Betracht gezogen worden. Peter heiratet am 6. Juni seine Verlobte Harriet Sperling in der All Saints Church in Cirencester in Gloucestershire – und laut Medienberichten stand Harrys Name auf der Gästeliste schlicht nie zur Debatte. Kommentator Mark Dolan thematisierte den Vorfall im Podcast "Daily Expresso" und betonte den Unterschied zu Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), bei denen immerhin eine Konversation über eine mögliche Einladung stattgefunden habe: "Es gab ein Gespräch darüber, ob Andrew und Sarah Ferguson teilnehmen würden. Offenbar war das eine ziemlich kurze Unterhaltung. Aber es gab eine Unterhaltung und man entschied, dass es nicht die beste Idee ist. Nun, der arme Harry war nicht einmal im Gespräch für eine Einladung. Damit ist er raus", so Dolan.

Dolan ergänzte, dass eine Einladung Harrys den Beginn einer Annäherung an die königliche Familie hätte markieren können. Podcast-Host JJ Anisiobi verwies zudem auf die gemeinsame Vergangenheit der Cousins: "Die Tatsache ist, dass Harry bei Peters erster Hochzeit war, Peter bei der Hochzeit von Harry und Meghan – und jetzt lädt Peter Harry nicht ein", sagte er bei "Daily Expresso". Aus dem Umfeld der Familie heißt es parallel, die fehlende Einladung habe auch rein Praktisches: "Peter und Harry haben seit mehreren Jahren nicht miteinander gesprochen und sich einfach aus den Augen verloren, deshalb wurde er nicht eingeladen", erklärte eine Quelle dem Magazin Hello!. Während eine offizielle Gästeliste noch aussteht, werden unter den erwarteten Gästen Anne und Mark Phillips sowie Peters Schwester Zara mit Ehemann Mike Tindall (47) genannt. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie könnten laut Berichten erscheinen. Die Cousinen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) sollen ebenfalls kommen. Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bleiben demnach außen vor, mehrere Berichte führten als Grund an, man wolle Ablenkungen vermeiden.

Peter ist der älteste Enkel der verstorbenen Queen und seit Jahren eine feste Größe im erweiterten Familienkreis. Nach der Trennung von Autumn Kelly wurde die Scheidung 2021 rechtskräftig, nun wagt er mit Harriet den nächsten Schritt. Über die bevorstehende Trauung heißt es, sie solle bewusst klein und persönlich werden – enge Freunde und direkte Angehörige im Fokus. Ein Freund des Paares erklärte Hello!, dass die Cotswolds für beide eine Herzensgegend seien und der Rahmen deshalb zurückhaltend bleibe.

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