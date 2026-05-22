Zu dünn geworden? Jack Osbourne verteidigt seine Gesundheit

Jack Osbourne (40) ist es leid, sich für seinen Körper rechtfertigen zu müssen. Der 40-jährige Sohn des verstorbenen Rocklegenden Ozzy Osbourne (†76) und seiner Frau Sharon wandte sich jetzt mit einem deutlichen Statement auf TikTok an seine Follower, nachdem Online-Trolle ihn als krank und "extrem untergewichtig" bezeichnet hatten. "Ich kann nicht glauben, dass ich dieses verdammte Video wirklich machen muss", sagte der Realitystar in dem Clip und stellte klar: Er sei kerngesund. Sein aktuelles Gewicht von rund 70 Kilogramm bei einer Körpergröße von etwa 1,74 Metern sei "absolut gesund", betonte Jack.

Den Ursprung der Diskussion um sein Gewicht sieht der Vierfachvater in seiner Teilnahme an der Dschungelshow "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" Ende des vergangenen Jahres, bei der er – wie viele andere Teilnehmer – an Gewicht verloren hatte. Seitdem habe sich aber nichts verändert: "Ich habe seit meiner Zeit im Dschungel kein weiteres Gewicht verloren. Das Einzige, was anders ist: Ich habe meinen Bart rasiert und trage jetzt einen Schnurrbart." In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe er ganz bewusst abgenommen – von rund 100 Kilogramm auf sein jetziges Gewicht. Heute trainiere er regelmäßig im Fitnessstudio und betreibe Jiu-Jitsu.

Mit dem Thema Bodyshaming ist Jack nicht allein in seiner Familie. Seine Schwester Kelly Osbourne (41) hatte sich bereits zuvor öffentlich gegen gehässige Kommentare über ihr Aussehen gewehrt. Auf Instagram teilte sie damals einen Screenshot eines Kommentars, der sie als "viel zu dünn und zerbrechlich" bezeichnete, und schrieb dazu: "Ich kann nicht glauben, wie widerlich manche Menschen wirklich sind! Niemand verdient diese Art von Missbrauch." Wie auch Jack hatte sie nach dem Tod ihres Vaters Ozzy, der im Juli 2025 verstorben war, mit veränderten Körperproportionen für Aufsehen gesorgt.

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Getty Images Jack Osbourne, britische TV-Persönlichkeit

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Imago Jack Osbourne am Flughafen Brisbane für "I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!" 2025 angekommen

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Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester