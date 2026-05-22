"Respektlos": Oliver Pocher wettert über Ex Amiras Baby-News

Amira Aly (33) und Oliver Pocher (48) sind getrennt, bleiben durch ihre beiden Kinder aber verbunden. Aktuell erwartet die Moderatorin wieder Nachwuchs mit ihrem Partner Christian Düren (35). In seinem Podcast "Patchwork Boys" kommt der Komiker jetzt auf die Schwangerschaft seiner Ex zu sprechen. Seinem Co-Host Pietro Lombardi (33) und seiner Ex Alessandra Meyer-Wölden (43) erzählt er, aus der Zeitung davon erfahren zu haben. "Amira ist schwanger, also so steht es in der Zeitung. Ich habe es bisher nicht persönlich bestätigt bekommen", meint Olli. Was ihn daran zu stören scheint, ist weniger die Tatsache, dass Amira ihm nichts erzählte. Er meint, nicht genau gewusst zu haben, ob seine Kinder schon Bescheid wissen. Die Aktion scheint er seiner Ex-Frau übelzunehmen: "Dann möchte ich nicht nur informiert werden, wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll. [...] Dann finde ich, gehört es dazu, dass man sagt: 'Übrigens bin ich schwanger geworden.'"

Olivers Groll richtet sich nicht nur gegen Amira, sondern auch gegen Christian. Für ihn steht fest: "Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet. Ich finde ihn ja auch scheiße und er bleibt ein Vollidiot, egal ob er mit ihr ein Kind hat oder nicht. [...] Ich finde es beschissen und respektlos." Er habe an dem Tag, an dem Amiras Schwangerschaft bekannt wurde, sogar noch mit ihr gesprochen, doch sie habe kein Wort darüber verloren. Sandy, die ebenfalls Kinder mit Olli hat, kann ihn gut verstehen. Sie findet, es gehört sich, den engsten Kreis – ob man sich nun versteht oder nicht – über Dinge wie Hochzeiten oder Kinder zu informieren. "Da muss man sich meiner Meinung nach so gut im Griff haben, dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung erfährt", erklärt das Model. Sandy glaubt, die News habe etwas in Olli ausgelöst: "Du denkst über deine gescheiterte Beziehung nach: Was hätte ich anders machen können? Jetzt ist ein anderer da, eigentlich sollte man sich freuen."

Wirklich für seine Ex zu freuen scheint Olli sich nicht. Das scheint zum einen an seinem angespannten Verhältnis zu ihr zu liegen – zum anderen spielt offenbar sein Rechtsstreit mit Christian eine Rolle. "Christian Düren nehme ich es sehr persönlich, dass er versucht hat, mich zu schädigen. [...] Ich muss niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!", wettert der 48-Jährige. Dennoch brachte er vor der Podcast-Folge den Anstand auf, Amira und Christian zum Nachwuchs zu beglückwünschen – wenn auch mit einem satirischen Unterton. In seinem App-Format "Ollis Woche" meinte der Entertainer: "Meine Kinder bekommen alles noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle."

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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