Katie Prices Familie ist "begeistert" über Lees Verschwinden

Während Katie Price (48) seit über einer Woche nichts von ihrem Ehemann Lee Andrews gehört hat, soll ihre Familie die Situation ganz anders wahrnehmen als sie selbst. Laut einem Bericht von The Sun sind Katies Angehörige geradezu erleichtert über das Verschwinden des Mannes, den die TV-Bekanntheit Anfang des Jahres geheiratet hatte. "Katies Familie ist absolut begeistert, dass Lee spurlos verschwunden ist, und hofft, dass es so bleibt", zitiert die Zeitung eine Quelle. Besonders froh sei die Familie demnach darüber, dass Lee es nie bis nach Großbritannien geschafft hat, um Katies Kinder kennenzulernen oder sich in ihr Leben einzufügen.

Das letzte Lebenszeichen seines Mannes erhielt der Realitystar per FaceTime – Lee meldete sich demnach mit gefesselten Händen aus einem Transporter. Er sprach davon, an eine sogenannte "Black Site" gebracht worden zu sein, und bat Katie, die britische Botschaft zu kontaktieren. Seitdem ist sein Handy nicht mehr erreichbar und die Standortdienste sind deaktiviert. Die Mutter von fünf Kindern erstattete schließlich fünf Tage nach dem letzten Kontakt eine Vermisstenmeldung.

Auch Lees Mutter, die sich als psychisches Medium bezeichnet, wandte sich inzwischen Hilfe suchend an die Öffentlichkeit und appellierte: "Bringt meinen Sohn zurück." Katie selbst wies Gerüchte, es könnte sich um einen PR-Gag handeln, entschieden zurück. Gegenüber ihren Followern machte sie deutlich: "Das ist kein Publicity-Stunt, das ist real, und wer glaubt, ich stecke da drin, dem ist nicht zu helfen. Ich bin wirklich aufgebracht und verstört." Laut der Quelle bei The Sun macht sich die Familie nun aber Sorgen, dass Katie rechtlich an Lee gebunden bleiben könnte – sollte er nicht auffindbar sein, könnte eine Scheidung bis zu zwei Jahre oder länger dauern.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026