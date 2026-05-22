Vater von Lara Joy Körners Sohn (†19) meldet sich zu Wort

Stille Trauer in München: Am Mittwochabend versammelten sich vor dem Technoclub Blitz etwa 50 junge Menschen, Freunde und Mitschüler von Remo Pollert (†19), um Kerzen anzuzünden und Abschied zu nehmen. Auch seine Großmutter Diana Körner (81) sowie seine Eltern Lara Joy Körner (47) und Heiner Pollert kamen an den Ort, an dem Remo seine letzten fröhlichen Stunden verbrachte. Der Club öffnete eigens für die Gedenkfeier. Während im Eingangsbereich Blumen lagen und auf dem Vorplatz leise Umarmungen trösteten, meldete sich der Vater zu Wort. "Eine Katastrophe", sagte Heiner leise zu Bild. In diesen Stunden gehe es nur darum, durchzuhalten und irgendwie weiterzuatmen.

"Da muss man schauen, wie man da durchkommt. Die Trauerbewältigung ist noch nicht abgeschlossen, sie hat erst begonnen", ergänzt er. Als er die Todesnachricht erhalten hatte, rief er als Erstes seinen langjährigen Freund Sascha an. "Sascha hat vor 40 Jahren seinen 19-jährigen Bruder verloren. Ich habe ihn gefragt: Wie kann ich wieder nach Luft schnappen, um zu atmen?", schilderte er gegenüber dem Blatt. Über seine Beziehung zu seinem Sohn sagte er: "Remo und ich waren sehr eng." Freunde hätten den Eltern erzählt, dass Remo in seiner letzten Partynacht glücklich gewesen sei. Ob ihn das tröste? "Ich weiß es noch nicht. Vielleicht später einmal."

Heiner ist Anwalt und Unternehmer und hat sieben Kinder von vier Frauen. Remo war eines von drei Kindern, die er mit Lara Joy Körner bekam. Die beiden waren von 2005 bis 2013 verheiratet und pflegen trotz ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis – in ihrer gemeinsamen Trauer geben sie einander Halt, wie Heiner berichtete. Die Polizei geht nach dem Tod des 19-Jährigen von einem tragischen Unfall aus. Remo war als Elftklässler einer Münchner Fachoberschule am Morgen des 9. Mai von einer Passantin tot in der Isar entdeckt worden. Wie Bild zuvor berichtete, ergab die Obduktion, dass er ertrunken ist.

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Imago Lara Joy Körner beim Best Brands Award 2025 im Bayerischen Hof in München

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