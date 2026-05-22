Verletzung: Lamine Yamal (18) droht, WM-Start zu verpassen

Ausgerechnet vor dem Start der Weltmeisterschaft macht eine hartnäckige Verletzung dem spanischen Fußballstar Lamine Yamal (18) einen Strich durch die Rechnung. Der Flügelstürmer droht, die ersten Spiele des Turniers zu verpassen. Wie The Athletic berichtet, wird er das Auftaktspiel der Spanier gegen Kap Verde am 15. Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bestreiten können. Auch sein Einsatz im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am 21. Juni gilt derzeit als fraglich.

Lamine zog sich die Oberschenkelverletzung bereits im vergangenen Monat beim Elfmeterschuss im Ligaspiel des FC Barcelona gegen Celta Vigo zu. Seitdem verfolgt der Klub einen besonders vorsichtigen Reha-Plan, um bei seinem Ausnahmetalent kein Risiko einzugehen. Mitglieder des medizinischen Teams der Nationalmannschaft reisen zudem regelmäßig nach Barcelona, um den Heilungsverlauf persönlich zu überwachen. Das erklärte Ziel ist eine Rückkehr noch während der Gruppenphase – das letzte Gruppenspiel Spaniens gegen Uruguay findet am 26. Juni statt. Auch die Testspiele gegen Irak und Peru vor Turnierbeginn dürfte der Stürmer voraussichtlich verpassen.

Für den amtierenden Europameister wäre ein längerer Ausfall ein erheblicher Rückschlag. Lamine lieferte zuletzt eine überragende Saison und kam in 45 Pflichtspielen auf 24 Tore und 16 Vorlagen. Spätestens seit der EM 2024 gilt er als einer der wichtigsten Offensivspieler der Spanier. Zusätzlich kämpft das Team bereits mit Verletzungssorgen um weitere Spieler wie Nico Williams und Fermín López, sodass die Nervosität beim Europameister kurz vor Turnierbeginn weiter wächst.

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Getty Images Lamine Yamal beim Aufwärmen vor dem LaLiga-Spiel Barcelona gegen Real Madrid im Spotify Camp Nou

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Getty Images Fußballer Lamine Yamal im Juni 2025 in München

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Getty Images Lamine Yamal, September 2025