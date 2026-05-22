Palastgerüchte: Andrew nicht Prinz Philips leiblicher Sohn?

Im britischen Palast kursiert mal wieder ein irres Gerücht. Die Schweizer Adelsexpertin Flavia Schlittler war im Blick-Podcast "RoyalTea" zu Gast. Darin berief sie sich auf ihre gut vernetzten Quellen und betonte überzeugt: "Andrew, Prinz Andrew, der gefallene Sexgrüsel, ist nicht der Sohn von Prinz Philip." Moderator René Haenig ist sprachlos und fragt mit berechtigtem Zweifel, ob die Journalistin an die Echtheit des Gerüchts glaube. Diese bejaht das, denn ihre Quelle habe ihr schon in der Vergangenheit Informationen gegeben, die sich immer als wahr herausstellten. Diese Behauptung würde aber noch eine weitere Sache bedeuten: "Du sagst damit quasi, dass die Queen eine Affäre gehabt haben soll?" Auch das beantwortet Flavia mit "Ja".

Das führt zu der Frage, wer denn eigentlich Andrews Vater sein könnte. Laut Flavia handelt es sich dabei um Henry Herbert, den 7. Earl of Carnarvon, einen Kindheitsfreund von Queen Elizabeth. Für die Expertin gebe es gleich mehrere Indizien, dass das Gerücht der Wahrheit entspreche. Unter anderem gebe es keine offiziellen Fotos von Andrews Geburt oder Taufe. Sie befürchtet zudem, dass der in Ungnade gefallene Ex-Prinz mit diesen Infos an die Öffentlichkeit gehen könnte, weil er nichts mehr zu verlieren habe. Nach dem Motto: "Meine Mutter ist fremdgegangen. Mein Vater war nämlich ein anderer." Podcaster René hat sichtliche Zweifel: "Ich bin schockiert." Gleichzeitig fällt ihm auf: "Das Gruselige kann er nicht von Philip gehabt haben. Wenn, dann muss der biologische Vater von Andrew selber so ein Grüsel gewesen sein, der das weitergegeben hat."

Henry Herbert, Andrews angeblicher Vater, hatte zu Lebzeiten eine enge Verbindung zur königlichen Familie. Mit der Queen und ihrer Schwester Prinzessin Margaret (†71) wuchs er auf. Die verstorbene Königin nannte ihn liebevoll Porchey. Über die Freundschaft hinaus managte Henry lange die royalen Pferdeställe. Als Soldat diente er im höheren Rang der Royal Horse Guard der British Army. 2001 starb Henry im Alter von 77 Jahren. Historisch belegt ist eine Affäre zwischen der Queen und ihrem guten Freund bis heute nicht. Gerüchte oder Fehlinformationen sollen vor allem durch die Serie The Crown aufgekommen sein. In der fiktiven Handlung der Show werden potenziell romantische Gefühle der beiden angedeutet. Verheiratet war Henry von 1956 bis zu seinem Tod mit seiner Frau Jean.

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Getty Images Prinz Andrew mit seinem Vater Prinz Philip 2012

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Getty Images Prinz Charles, Queen Elisabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

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Getty Images Henry Herbert, 7. Earl of Carnarvon, mit Ehefrau Jean an Bord eines Passagierschiffs, Dezember 1957