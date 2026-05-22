Nach Rewi-Trennung: Ist dieser TV-Star Julia Beautx' Neuer?

Bei Julia Beautx (27) scheint Amor gerade Überstunden zu machen: Die Schauspielerin soll kurz nach ihrer Trennung von YouTuber Rewinside (33) schon wieder auf Wolke sieben schweben – und zwar mit ihrem Kollegen Ilyes Raoul (21). Das berichtet nun Bunte unter Berufung auf eine exklusive Quelle und heizt damit die ohnehin schon brodelnde Gerüchteküche weiter an. Schon seit einigen Wochen spekulieren Fans im Netz über eine mögliche Romanze zwischen den beiden. Der Auslöser: Urlaubsfotos aus Thailand und Venedig, die Julia und Ilyes jeweils auf ihren Profilen teilen – und die verdächtig gut zueinander passen.

Die Hinweise, die ihre Community in den vergangenen Monaten auf Social Media gesammelt hat, lesen sich wie eine kleine Lovestory: Die "Frühling"-Darstellerin und der Schauspieler entkamen beide dem deutschen Winter und flogen nach Thailand. Kurz darauf präsentierten beide romantische Eindrücke aus Venedig – er entspannt an den Stufen am Wasser, sie auf einer Brücke mit Blick auf die berühmten Kanäle. Dazu kommt ein Detail, das die Hobby-Ermittler besonders aufmerksam macht: Ilyes trägt seit Jahren ein markantes schwarzes Armband, das nun plötzlich auch an Julias Handgelenk zu sehen ist. Offizielle Pärchenbilder oder ein Liebes-Statement gibt es bisher zwar nicht, doch die Parallelen in ihren Posts sorgen weiter für Gesprächsstoff.

Privat liegt hinter Julia eine bewegte Zeit. Erst vor Kurzem hatte ihr Ex-Partner Sebastian Meyer, im Netz als Rewinside bekannt, öffentlich gemacht, dass die Beziehung der beiden beendet ist und sie seit Februar getrennte Wege gehen. Die Schauspielerin und der Streamer galten lange als Social-Media-Traumpaar, zeigten sich immer wieder gemeinsam in Videos und auf Veranstaltungen. Nun scheint Julia neue Nähe in ihrem Umfeld gefunden zu haben: Ilyes hat sich als Darsteller in Krimiformaten wie "SOKO Köln" und "Morden im Norden" einen Namen gemacht und steht wie sie regelmäßig vor der Kamera.

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Instagram / juliabeautx Julia Beautx, YouTuberin

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Imago Ilyes Raoul Moutaoukkil bei der Traumfabrik Babelsberg & Kreisfilm Party während der Berlinale 2026 in der Fotografiska Berlin

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Instagram / rewinstagram YouTuber Rewinside und Julia Beautx, Mai 2025

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