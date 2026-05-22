Nach Klinik und Drogenvorwurf: Tara Reids Glamour-Comeback

Rund sechs Monate nach ihrem Krankenhausaufenthalt meldete sich Tara Reid (50) bei der amfAR-Gala im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes eindrucksvoll zurück. Die Schauspielerin erschien am 21. Mai in einem transparenten weißen Kleid mit langen Ärmeln und einer fließenden Schleppe im Hôtel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes. Dazu trug sie eine silberne Halskette und einen hochgesteckten Pferdeschwanz. Bereits zuvor hatte sie ihre Cannes-Stimmung auf Instagram in Worte gefasst: "Ich fühle mich wunderschön und glücklich mit 50! Ich bin so froh und aufgeregt, für das Filmfestival in Cannes zu sein. Dieses Jahr ist absolut fantastisch!"

Die Galanacht, die Spenden für die AIDS-Forschung sammelte, war von Geena Davis (70) moderiert und unter anderem von Eva Longoria (51) und Heidi Klum (52) als Event-Chairs begleitet worden. Für musikalische Höhepunkte sorgten Robbie Williams (52), Zara Larsson (28) und PinkPantheress (25). Taras Auftritt in Cannes erfolgte sechs Monate, nachdem sie im November ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Laut einem Polizeibericht, den das Magazin People einsehen konnte, gab die Schauspielerin an, nach einem Getränk mit einem Fremden in einem Chicagoer Hotel das Bewusstsein verloren zu haben und erst rund acht Stunden später im Krankenhaus wieder aufgewacht zu sein – ohne zu wissen, wo sie sich befand.

Die Polizei schloss die Untersuchung mangels Beweisen. Tara wies die Einstellung jedoch zurück. "Fakt ist, dass niemand nach einem Glas Alkohol für über acht Stunden handlungsunfähig im Krankenhaus landet", betonte sie in einem Statement gegenüber ihrer Sprecherin im Dezember. "Ich glaube, dass ich unter Drogen gesetzt wurde. Irgendetwas ist mir passiert." Tara wurde in New Jersey geboren und ist für ihre Rollen in Produktionen wie American Pie, "Eiskalte Engel" und dem "Sharknado"-Franchise bekannt.

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Getty Images Tara Reid bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes

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Getty Images Tara Reid bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes

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Getty Images Tara Reid bei der amfAR Gala in Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc