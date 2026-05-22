Rank und schlank: Christina Aguilera verblüfft mit Look

Christina Aguilera (45) hat sich bei einer glamourösen Feier in West Hollywood von ihrer selbstbewussten Seite gezeigt – und dabei alle Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin erschien beim 35-jährigen Jubiläum des The Abbey, einer der bekanntesten Bars der LGBTQ-Szene in Los Angeles, deutlich schlanker als zuletzt und setzte auf ein gewagtes Outfit. Die 45-Jährige kombinierte eine transparente schwarze Rüschenbluse, die sie in eine Mikrohose steckte, mit einem schwarzen Spitzen-BH, Lederhandschuhen und schwarzen Strumpfhosen zu offenen Absatzschuhen. Ihr platinblondes Haar fiel ihr locker über die Schultern, das Make-up war glamourös mit Smoky Eyes und warmem Rouge in Szene gesetzt. Online bemerken auch ihre Fans, dass die Sängerin ganz schön abgenommen hat.

Besonders auffällig war Christinas schlanke Silhouette, die in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte. Sie soll rund 22 Kilogramm abgenommen haben, was Spekulationen über den Einsatz des Abnehmmedikaments Ozempic ausgelöst hatte. Gegenüber dem Magazin Glamour äußerte sie sich nun zu dem anhaltenden Druck, dem sie in Bezug auf ihr Aussehen ausgesetzt war: "Als du ein Teenager bist, hast du einen völlig anderen Körper als in deinen 20ern", erklärte sie und schilderte: "Ich begann, weiblicher zu werden, und das war nicht akzeptabel, weil es hieß: 'Oh, sie wird dicker.' Dann kamen Leute aus der Branche: 'Sie mochten deinen Körper und wie du als dünner Teenager warst.'" Heute lasse sie solche Kommentare jedoch nicht mehr an sich heran.

Die Veranstaltung lockte eine Reihe weiterer prominenter Gäste an. Neben Cara Delevingne (33) und Nicole Scherzinger (47) waren unter anderem auch Melanie C. (52), Gabrielle Union und Jodie Sweetin auf dem Red Carpet zu sehen. Das Thema Körperbild und Selbstakzeptanz begleitet Christina schon lange. Bereits als junge Sängerin stand sie unter enormem öffentlichen Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Die Mutter von zwei Kindern hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr sie über die Jahre an Selbstvertrauen gewonnen hat.

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Getty Images Christina Aguilera bei The Abbeys 35. Jubiläum in West Hollywood

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Getty Images Bei der Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica: Christina Aguilera am Barker Hangar, 18. April 2026

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Getty Images Christina Aguilera, Juli 2025