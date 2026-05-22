Matthew Perrys Schwester will harte Strafe für Assistenten

Mit eindringlichen Worten hat sich Caitlin Morrison, die Schwester des verstorbenen Schauspielers Matthew Perry (†54), vor Gericht zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Brief, der laut TMZ im Rahmen der Strafmaßfindung eingereicht wurde, richtet sie sich direkt an Kenneth Iwamasa, den ehemaligen Assistenten ihres Bruders. Für ihn habe sie "kein Mitgefühl", schreibt sie – und macht damit deutlich, was sie von dem Mann hält, der beschuldigt wird, eine zentrale Rolle beim Tod des Schauspielers gespielt zu haben. "Egal, was in diesem Fall passiert – mein großer Bruder wird nicht mehr zurückkommen", heißt es in dem Schreiben.

In ihrem Brief unterscheidet Caitlin zwischen Kenneth und den anderen Angeklagten in dem Fall, bei denen es sich um Drogenlieferanten handelte. Für diese könne sie sogar so etwas wie Verständnis aufbringen, da sie Menschen mit einer Suchterkrankung zwar ausgenutzt hätten – aber immerhin aus finanziellem Eigennutz gehandelt hätten. Bei Kenneth sei das anders: "Was ich nicht tun würde, ist, die trauernde Familie zu bedrängen. Ich würde keine Geschichte erfinden, um meine Spuren zu verwischen. Ich würde nicht versuchen, eine Mutter zu erpressen, deren erstgeborener Sohn durch meine Hände sein Leben verloren hat", schreibt sie. Sie schließt ihren Brief mit dem Appell, dass Kenneth "wirklich lange Zeit brauchen könnte, um darüber nachzudenken".

Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Laut TMZ wird Kenneth vorgeworfen, das Ketamin, das Matthew illegal erhalten hatte, beschafft und dem Schauspieler sogar am Tag seines Todes injiziert zu haben. Matthew war einer breiteren Öffentlichkeit vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kultserie Friends bekannt, in der er von 1994 bis 2004 zu sehen war. Der Schauspieler sprach in seinem 2022 erschienenen Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" offen über seinen jahrelangen Kampf mit Sucht und Abhängigkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago "Friends"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler