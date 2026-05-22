Sarah Engels verrät: Keine erneute ESC-Teilnahme für sie

Nur vier Tage nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien stand Sarah Engels (33) bereits wieder auf der Bühne – und das gleich in der Hauptrolle. Am Mittwochabend schlüpfte die Sängerin im Kölner Musical "Moulin Rouge!" erneut in die Rolle der Satine und wurde dabei vom Publikum mit besonders lautem Jubel und Beifallsstürmen empfangen. Gegenüber Bild sprach sie offen darüber, wie turbulent die letzten Tage für sie waren: "Ich hatte noch nicht wirklich Zeit, den ESC zu verarbeiten und sacken zu lassen. Ich bin Sonntagabend nach Hause gekommen und habe alles für meine Kinder vorbereitet, damit sie gut in die Woche kommen. Dann hatte ich nur eine Probe und direkt meine erste Show hier in Köln."

Beim ESC noch einmal anzutreten, kommt für Sarah allerdings nicht infrage. "Nein. Aber eigentlich nur aus dem Grund, weil es nur beim ersten Mal diese besondere Magie hat. Ich glaube, ein zweites Mal würde mich das dann eher enttäuschen", sagte sie gegenüber dem Blatt. Auch den Unterschied zwischen den beiden Bühnenformaten beschreibt die Sängerin eindrücklich: "Beim Eurovision sind es drei Minuten, wo man tausend Prozent gibt und sein Leben opfert. Und hier beim Musical sind es drei Stunden, und du musst deine Ausdauer gut trainiert haben, um das durchzuhalten."

Die vergangenen Wochen haben deutlich ihre Spuren hinterlassen. "Ich habe in den letzten Tagen wenig geschlafen und mein Kopf hatte super viel zu verarbeiten. Ich bin zwar hart im Nehmen, aber auch ich muss mal irgendwann runterkommen", erklärte sie gegenüber Bild. Selbst ihr Schlaf war vom Trubel geprägt: In der Nacht nach dem Contest träumte sie wirres Durcheinander aus ESC und Musical – unter anderem davon, dass sie ihren Song "Fire" auf der Schaukel der Musicalproduktion sang, und sogar davon, den Wettbewerb gewonnen zu haben. Trotz des drittletzten Platzes trägt Sarah aber keine Reue. "Ich habe sehr viel Herzblut in den ESC gesteckt und würde es niemals bereuen, daran teilgenommen zu haben", betonte sie. Dennoch hätte sie sich für Deutschland eine bessere Platzierung gewünscht. Eine Pause von dem Wettbewerb könnte dem Land ihrer Meinung nach sogar guttun.

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Getty Images Sarah Engels performt mit "Fire" im ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

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Getty Images Sarah Engels beim Meet & Greet im Fan Village des Eurovision Song Contest in Wien, 2026