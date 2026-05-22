Waffenverdacht: Polizei durchsucht Laurenz Peschs Wohnung

Böses Erwachen für Laurenz Pesch: Der Realitystar wurde am frühen Morgen von der Polizei in seiner Wohnung in Köln überrascht. In seiner Instagram-Story hielt Laurenz kurz darauf ein offizielles Schreiben vom Amtsgericht Köln in die Kamera, in dem die Durchsuchung seiner Wohnräume sowie seiner persönlichen Gegenstände angeordnet wurde. Der Verdacht: Verstoß gegen das Waffengesetz. Aus dem Durchsuchungsbeschluss ging zudem hervor, dass es die Beamten nicht nur auf Laurenz abgesehen hatten. Auch die Räume und persönlichen Gegenstände seines Mitbewohners und Kumpels Calvin Ogara wurden von den Einsatzkräften genauestens unter die Lupe genommen.

Laurenz dokumentierte den Einsatz der Polizei mit mehreren Story-Snaps. Auf einem Bild war der Durchsuchungsbeschluss klar zu erkennen. Kurz darauf folgte ein weiteres Foto, auf dem zu sehen ist, wie Schränke geöffnet und Kisten durchwühlt werden. Zwischen Kleidung, Kartons und persönlichen Dingen scheint nichts unangetastet zu bleiben. Zu einem Bild seiner durcheinandergeratenen Sachen kommentierte er lediglich knapp: "Fuck". Danach wurde es auf seinem Profil dann plötzlich ruhig: Neue Updates zur Hausdurchsuchung oder zum genauen Hintergrund des Verdachts teilt Laurenz bisher nicht.

Laurenz ist Realityfans vor allem durch seine Auftritte in Datingformaten wie Too Hot To Handle: Germany und Temptation Island VIP ein Begriff. In den vergangenen Jahren hat sich der Kölner eine treue Community in den sozialen Medien aufgebaut, mit der er gerne auch private Momente teilt – von wilden Partynächten bis hin zum entspannten Alltag in der Männer-WG. Nach diesem Schock herrscht auf seinem Kanal allerdings erst einmal komplette Funkstille. Wie es für die beiden WG-Kumpels nun rechtlich und privat weitergeht, bleibt abzuwarten.

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