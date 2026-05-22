Nächste Staffel: GNTM eröffnet Bewerbungsphase für 2027

GNTM-Fans können sich freuen: Während die aktuelle 21. Staffel von Germany's next Topmodel mit Heidi Klum (52) ihrem großen Live-Finale entgegensteuert, ist der Startschuss für das nächste Kapitel bereits gefallen. Die Bewerbungsphase für die 22. Staffel im Jahr 2027 hat offiziell begonnen, wie die Modelshow jetzt unter anderem auf Instagram bekanntgegeben hat. Gesucht werden wieder neue Gesichter, die mit Heidi eine aufregende Reise rund um Fotoshoots, Walks und Castings erleben wollen. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort online anmelden – Zeit dafür bleibt noch bis Sonntag, den 21. Juni 2026.

Die Teilnahmebedingungen für die neue Runde sind erneut bewusst offen gehalten. Mitmachen kann jede und jeder, unabhängig von Geschlecht, Körpergröße oder Alter – einzige Voraussetzung ist, dass Bewerber mindestens 18 Jahre alt sind. Die Bewerbung läuft komplett digital ab: Interessierte sollen zunächst mehrere Fotos und ein persönliches Video vorbereiten. Anschließend wird das Anmeldeformular ausgefüllt, danach wartet ein zusätzlicher Fragebogen, der vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden muss. Erst im letzten Schritt wird das vorbereitete Video hochgeladen. Während im Hintergrund schon fleißig nach dem neuen Cast gesucht wird, laufen die finalen Folgen der aktuellen Staffel wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr im TV und im Livestream auf Joyn.

Für Heidi ist die Suche nach neuen Talenten längst Routine: Die Modelmama führt die Show seit 2006 als Gastgeberin und Jurychefin an – und hat mit "Germany's next Topmodel" schon zahlreiche unterschiedliche Persönlichkeiten auf den Laufsteg gebracht. In der laufenden Staffel sorgten zuletzt besonders emotionale Momente für Aufmerksamkeit, etwa als einige Models beim entscheidenden Walk mit Glatzenkappen über den Catwalk gingen und damit ihre Geschichten rund um Haare und Selbstbild sichtbar machten. Genau diese Mischung aus starken Charakteren, individuellen Lebenswegen und der großen Modelbühne möchte die Produktion nun auch 2027 fortsetzen. Wer sich angesprochen fühlt und den Mut hat, sich vor Kamera und Jury zu zeigen, kann jetzt den ersten Schritt machen und seine Bewerbung losschicken.

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Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

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ProSieben/Max Montgomery Die Kandidaten von GNTM bei der Campagne für Samsung

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Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York City, 20. April 2026.

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