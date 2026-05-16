Taylor Swift und Travis genießen romantischen Abend in NYC

Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) haben sich am Freitagabend einen romantischen Date-Abend in New York City gegönnt. Hand in Hand betraten die beiden das mediterrane Restaurant Or'esh, wobei die Sängerin laut TMZ sichtlich verliebt auf den NFL-Star blickte. Taylor erschien dabei in einem schulterfreien Midikleid in Creme mit zartem Blumenmuster, kombiniert mit hohen Riemchen-Mules und einer kleinen Strohtasche. Dazu trug sie schlichten Goldschmuck, ihr Haar war nach hinten gesteckt, mit einem Pony im Gesicht. Travis setzte auf ein kurzärmeliges, gestreiftes Patchwork-Hemd der Marke Marni sowie eine dunkle Hose und schwarze Schuhe.

Das gemeinsame Abendessen war bereits der vierte Ausflug für Taylor in dieser Woche in New York. Zuvor hatte sie am Dienstag die Geburtstagsfeier ihrer Freundin Lena Dunham (40) besucht und war am Donnerstag allein im exklusiven Members-Club Zero Bond gesichtet worden, gekleidet in einem weißen Peplum-Oberteil von Stella McCartney (54). Gleich zu Beginn der Woche speiste sie gemeinsam mit Eltern und ihrem Bruder Austin Swift im Restaurant The Eighty Six. Laut Medienberichten, die sich auf bereits verschickte Save-the-Date-Karten berufen, soll die Hochzeit des Paares am 3. Juli 2026 in New York stattfinden. Eine offizielle Bestätigung steht bisher aus. TMZ zufolge ruft Taylor persönlich Freunde an, um sie zur Feier einzuladen – Details halte sie jedoch bewusst zurück, um weitere Leaks zu vermeiden.

Taylor und Travis hatten sich im Sommer 2025 verlobt. Seine Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit hat der NFL-Profi erst kürzlich öffentlich zum Ausdruck gebracht – in einer Folge des Podcasts "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) betreibt, ließ er sich dabei eine eindeutige Reaktion entlocken, als Golfprofi Rory McIlroy (37) das bevorstehende Hochzeitsfest zur Sprache brachte.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York