Regelt Taylor Swift und Travis' Ehevertrag diese Punkte?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) planen, noch in diesem Sommer in New York City zu heiraten. Wie Page Six nun berichtet, könnte die Sängerin als Milliardärin nach der Hochzeit die gemeinsamen Lebenshaltungskosten des Paares übernehmen. Die Anwältin Sarah Luetto, Partnerin in der Familien- und Scheidungsrechtsgruppe der Kanzlei Blank Rome, erklärte dem Magazin, dass in Ehen mit großem Vermögensunterschied Eheverträge häufig genau das vorsehen – ohne dass die reichere Partei Ansprüche auf das Vermögen der ärmeren Partei erhält.

Luetto, die keine der beiden Parteien vertritt, betonte gegenüber Page Six, dass angesichts der Komplexität ihrer jeweiligen Vermögen eine vollständige Trennung der einzelnen Vermögenswerte wahrscheinlich sei. "Da Taylor Swift große Anstrengungen unternommen hat, um ihre Masters zurückzukaufen und ihren Musikkatalog zu schützen, ist es wahrscheinlich, dass ein Ehevertrag ihre jeweiligen Vermögen vollständig getrennt hält", so die Anwältin. Ein solcher Vertrag würde eine mögliche Scheidung deutlich vereinfachen, da beide Seiten ihr eigenes Vermögen behalten würden. Auch Fragen rund um die zahlreichen Immobilien beider Seiten sowie Regelungen zu Privatsphäre und Vertraulichkeit könnten demnach Teil eines Ehevertrags sein.

Taylor wurde 2024 von Forbes offiziell als Milliardärin eingestuft – nach ihrer rekordverdächtigen Eras Tour und dem Rückkauf ihres gesamten Musikkatalogs. Travis bringt laut Forbes ein geschätztes Vermögen von rund 47,3 Millionen Dollar mit in die Ehe, das er durch seine Football-Karriere, seinen Podcast "New Heights" und weitere Projekte aufgebaut hat. Das Paar ist seit August 2025 verlobt, nachdem es rund zwei Jahre lang zusammen war.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025