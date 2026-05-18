Taylor und Scarlett: So gehen ihre Männer mit dem Ruhm um

Wie ist es eigentlich, der weniger berühmte Partner einer Berühmtheit zu sein? Travis Kelce (36) und Colin Jost (43) wissen das ganz genau – und sie nehmen es mit viel Humor. In der aktuellen Folge von Travis' Podcast "New Heights" sprachen der NFL-Star und der Comedian offen darüber, wie es sich anfühlt, an der Seite von zwei der bekanntesten Frauen der Welt zu leben. Travis ist mit Sängerin Taylor Swift (36) verlobt, Colin mit Schauspielerin Scarlett Johansson (41) zusammen – und beide Männer wissen, dass in ihren Beziehungen die Scheinwerfer meistens in eine ganz bestimmte Richtung zeigen. "Wie schön ist es eigentlich, in der Beziehung der weniger berühmte Partner zu sein?", fragte Travis seinen Gast lachend. Colins Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ein riesiges Los. Wirklich!"

Als Beweis für Scarletts unvorstellbaren Bekanntheitsgrad erzählte Colin eine Geschichte, die er offenbar selbst kaum fassen kann. Im Urlaub habe ein Beamter bei der Passkontrolle Scarletts Dokumente geprüft und sie dann gefragt, ob ihr schon mal jemand gesagt habe, dass sie wie Scarlett Johansson aussehe – ohne zu ahnen, dass er gerade mit der echten Schauspielerin sprach. Für den "Saturday Night Live"-Autor ist das der beste Beweis dafür, wie gigantisch der Ruhm seiner Frau ist: Viele Menschen könnten sich schlicht nicht vorstellen, dass ein echter Weltstar direkt vor ihnen steht. Die Anekdote brachte auch Travis zum Lachen, der seinerseits betonte, die Situation inzwischen gut mit Humor nehmen zu können. Die beiden Männer witzelten schließlich sogar darüber, gemeinsam eine Art "Selbsthilfegruppe" für weniger berühmte Partner gründen zu wollen. "Wir könnten gemeinsam über unsere Erfahrungen weinen", scherzte Colin – worauf Travis prompt erwiderte: "Ich bin dabei!"

Für Travis dürfte die Aufmerksamkeit in den kommenden Monaten noch einmal deutlich zunehmen: Der Footballstar und Taylor Swift sollen sich bereits im Juli das Jawort geben. Schon jetzt sorgt ihre Beziehung weltweit für Schlagzeilen – und die Fans verfolgen jeden gemeinsamen Auftritt der beiden ganz genau. Scarletts Mann Colin ist dagegen schon seit Jahren fester Bestandteil der US-Showbranche. Als Autor und Moderator arbeitet er für die Kultsendung "Saturday Night Live" und steht regelmäßig vor der Kamera. Mit der Schauspielerin ist er seit 2020 verheiratet. Gemeinsam ziehen die beiden ihre zwei Kinder groß und gelten als echtes Hollywood-Traumpaar.

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Collage: Instagram / killatrav, Getty Images Collage: Travis Kelce und Taylor Swift sowie Scarlett Johansson und Colin Jost

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Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der "Asteroid City"-Premiere in Cannes 2023

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Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025