Kein Reality-TV mehr: Christina Rusch erklärt ihren Ausstieg

Christina Rusch (28), auch bekannt als "Shakira", zieht einen klaren Schlussstrich: Die Content-Creatorin steigt nach vier Jahren aus dem Reality-TV aus. Auf Instagram hat sie sich jetzt mit einem ausführlichen Statement an ihre Fans gewandt und erklärt, warum sie der Fernsehwelt den Rücken kehrt. Die 28-Jährige wurde einem breiten Publikum durch Formate wie Der Bachelor, Are You The One? und Ex on the Beach bekannt. Künftig will sie sich stattdessen voll auf ihre Online-Community konzentrieren.

Den Hauptgrund für ihren Rückzug sieht Christina in der Entwicklung des Reality-TV-Genres in den vergangenen Jahren. "Es reicht heutzutage nicht mehr, einfach unterhaltsam zu sein und irgendwie lustig zu sein. Man muss ghetto sein. Man muss asozial sein", erklärt sie in ihrem Instagram-Statement. Früher, zu Beginn ihrer Zeit beim "Bachelor", sei alles noch "richtig normal" gewesen. Heute hingegen müsse in jeder Folge ein Streit oder ein Drama stattfinden – wer keinen Zoff liefert, wird laut Christina schlicht nicht gezeigt. "Ich will mich halt nicht komplett verstellen müssen, nur weil ich jetzt für eine Show gebucht worden bin", betont sie weiter. Deshalb habe sie für sich entschieden: "Ich bin raus."

Christina hatte sich in der Vergangenheit vor allem durch ihre direkte und unverstellte Art in der Reality-Szene einen Namen gemacht. Dass sie dabei nicht immer in Dramen mit anderen Teilnehmerinnen verwickelt war, thematisiert sie in ihrem Statement selbst: "Ich habe noch nie irgendwie Stress gehabt mit einem Girl." Konflikte zwischen Frauen empfinde sie als "übelst ghetto" und versuche, solche Situationen stets zu vermeiden. Ihre Fans müssen also künftig auf ihr Gesicht im Fernsehen verzichten – im Netz bleibt Christina aber weiterhin aktiv.

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Instagram / christinashakira Christina Rusch, OnlyFans-Creatorin

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Instagram / christinashakira Christina Rusch auf Zypern

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Instagram / christinashakira Christina Rusch, März 2025