Hochzeit von Travis' Kollege: Taylor Swift lässt es krachen

Taylor Swift (36) hat die Hochzeitsfeierlichkeiten von Kansas City Chiefs-Spieler George Karlaftis und seiner Frau Kaia Harris in vollen Zügen genossen. Am 9. Mai feierte das frisch vermählte Paar seine Trauung in Griechenland. Rund 220 Gäste nahmen an dem dreitägigen Fest teil, darunter auch Taylor, die ihren Verlobten Travis Kelce (36) begleitete. Auf Selfies, die über einen X-Fanaccount geteilt wurden, strahlt die Sängerin gemeinsam mit anderen Gästen in die Kamera.

Auf weiteren Fotos auf X ist zu sehen, dass Taylor ein blaues Kleid aus Seide und Leinen des australischen Labels Zimmermann trug. Das Modell mit ausgestelltem Rock und Korsettmieder namens "Blue Mermaid" stammt aus der Cruise Collection 2026, wie US Weekly berichtet. Dazu kombinierte sie weiße Peeptoe-Pumps. Ihr Look wurde mit passendem Schmuck und dem für sie typischen Cateye-Make-up mit rotem Lippenstift abgerundet. George selbst zeigte sich gegenüber dem Magazin People begeistert von der Feier: "Am ersten Abend trafen 25 verschiedene Welten aufeinander. Wir haben so tolle Freunde, und die Gäste, die wir eingeladen hatten, waren einfach spitze; alle haben sich super verstanden, neue Freundschaften geschlossen und zusammen getanzt."

Für Taylor dürften die griechischen Hochzeitsfeierlichkeiten auch ein stimmungsvoller Vorgeschmack auf das eigene große Fest gewesen sein. Laut Us Weekly planen sie und Travis ihre Hochzeit für den 13. Juni in Rhode Island – mit rund 150 Gästen und einem ordentlichen Promiaufgebot. Die Feierlichkeiten sollen sich zwischen Taylors Anwesen im Wert von 162 Millionen Euro und dem Fünf-Sterne-Resort Ocean House aufteilen. Ihre engsten Freundinnen, darunter Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (31), sollen die Nacht vor der Hochzeit bei ihr verbringen.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025