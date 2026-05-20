Darum brach Taylor Swift Kontakt zu Travis Kelces Vater ab

Ausgerechnet kurz vor den angeblichen Hochzeitsplänen soll es zwischen Taylor Swift (36) und der Familie ihres Partners Travis Kelce (36) mächtig kriseln. Laut Insidern soll die Sängerin den Kontakt zu Travis' Vater Scott Kelce abgebrochen haben. Der Grund dafür soll sein, dass vertrauliche Informationen über Taylor an die Medien gelangt sein sollen – und Scott dafür verantwortlich gemacht wird, private Gespräche nach außen getragen zu haben, so Daily Mail.

Konkret soll Scott vorgeworfen werden, intime Details aus Familiengesprächen weitergegeben zu haben. Taylor soll daraufhin die Reißleine gezogen und den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Sowohl sie als auch Travis haben sich bisher öffentlich nicht zu diesen Berichten geäußert. Auch zu den genauen Inhalten der angeblich weitergegebenen Informationen ist nichts bekannt.

Dabei schien das Paar zuletzt noch in bester Vorfreude auf den nächsten großen Schritt zu sein. Travis hatte kürzlich im Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) betreibt, offen über die bevorstehende Hochzeit gesprochen. Golfprofi Rory McIlroy (37) hatte das Thema im Gespräch aufgebracht und einen Vergleich zu einem besonderen Dinner gezogen – und Travis zeigte sich dabei sichtlich begeistert. Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025