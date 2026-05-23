Prinz William verrät versehentlich Details zu Georges Schule

Eigentlich wollte er seinen Kindern nur einen netten Gruß ausrichten – doch dabei rutschte Prinz William (43) ein ungewolltes Detail über seinen ältesten Sohn Prinz George (12) heraus. Bei einem Auftritt in der Radiosendung von Amanda Holden (55) und Jamie Theakston auf Heart Radio wurde William gebeten, seiner Familie eine Botschaft zu schicken, die diese beim Schulweg hören könnten. Der Royal kam dem Wunsch gerne nach – und verriet dabei, dass George bereits im Internat übernachtet. "Charlotte und Louis, weil George gestern Abend im Internat war, Charlotte und Louis, falls ihr zuhört: Bitte seid pünktlich und streitet nicht darum, was gehört wird heute Morgen", scherzte er in der Sendung.

Auf die Frage, ob es morgens bei ihnen "chaotisch" zugehe, schilderte William den Alltag der Familie so: "Das kommt drauf an. Wenn Gitarren- oder Musikstunde ist, muss die Gitarre ins Auto. Dann heißt es: Wir nehmen doch kein Auto. Schlafen wir im Internat oder nicht? Treffen wir Freunde oder nicht? Das alles spielt sich morgens ab." Laut der Website der Lambrook School in Berkshire, die George derzeit besucht, können Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren zwischen einem und fünf Übernachtungen pro Woche im Internat verbringen. Es gibt zwei Internatshäuser – Lambrook House für Mädchen und Westfield für Jungen – jeweils betreut von einem Hauselternteil und unterstützt von Tutoren.

Da George sich in seinem letzten Jahr an der Lambrook School befindet, ist die Frage nach seiner künftigen weiterführenden Schule derzeit ein viel diskutiertes Thema. Melanie Sanderson, Chefredakteurin des Good Schools Guide, erklärte im Podcast "Right Royal Podcast" des Magazins Hello, dass William und Prinzessin Kate (44) möglicherweise "mehrere Plätze an verschiedenen Schulen freihalten". Als Favorit gilt dem Vernehmen nach das renommierte Eton College, das einst auch William selbst besuchte. Daneben werden auch Marlborough College – die Schule von Kates Kindheit – sowie das Wellington College als mögliche Optionen gehandelt.

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Getty Images Prinz William und Prinz George

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinz George im Mai 2025