Dieses Geschenk bringt König Charles' Enkelin Charlotte mit

Auf seiner dreitägigen Nordirland-Reise hat König Charles III. (77) ein ganz besonderes Souvenir für seine Enkelin Prinzessin Charlotte (11) eingepackt. Bei einem Besuch des Science- und Discovery-Centers Odyssey Place in Belfast traf der 77-Jährige auf junge Unternehmer, die vom King's Trust unterstützt werden. Dabei stieß er auf die Schmuckdesignerin Rachel Rose und ihr Label Empower Flower – und ließ sich von ihr einen handgefertigten Perlenanhänger für Charlotte überreichen. "Danke, sie wird das lieben", soll Charles laut Hello! gesagt haben. Die elfjährige Charlotte dürfte sich über das Mitbringsel ihres Großvaters sehr freuen.

Rachel Rose erklärte Hello! zufolge bei dem Treffen, was sie zu ihrer Arbeit antreibt: "Ich wollte etwas zurückgeben, nachdem ich selbst schwierige Zeiten durchgemacht habe. Ich versuche, Menschen dazu zu bringen, ihr Handy wegzulegen und mit den Händen etwas zu erschaffen." Dass Charles ihr Werk gleich als Geschenk für seine Enkelin mitnahm, zeigt, wie eng die Verbindung zwischen dem Monarchen und Charlotte ist. Berichten zufolge bastelt die Prinzessin selbst gerne Freundschaftsarmbänder – solche Bänder sind auch unter Fans von Taylor Swift (36) weit verbreitet. Charles soll seinerseits häufig mit bunten Freundschaftsarmbändern gesichtet werden, zuletzt trug er bei der Royal Windsor Horse Show ein leuchtendes pinkfarbenes Exemplar. Seinen Besuch in Belfast beendete Charles übrigens mit einer spontanen Tanzeinlage: Im Titanic Quarter ließ er sich von einer Gruppe internationaler Künstler, die beim Fleadh-Festival auftraten, zu syrischer Musik mitreißen. Tendai Nyamayaro, ein aus Simbabwe stammender und in Belfast lebender Performer, zeigte sich begeistert: "Ich hätte nicht erwartet, dass der König mit uns tanzt – das war ziemlich cool."

König Charles ist dafür bekannt, sich für seine Enkelkinder besondere Gedanken zu machen. Er soll eine enge Beziehung zu Prinz George (12), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (8) pflegen. Mit seiner Enkelin verbinden ihn aber auch gemeinsame Interessen – beide sollen leidenschaftliche Ballettfans sein. Dass er Charlottes elften Geburtstag Anfang Mai verpasste, weil er zu dem Zeitpunkt seinen Staatsbesuch auf Bermuda abschloss, dürfte er mit dem liebevollen Mitbringsel aus Belfast nun ein Stück weit wettgemacht haben.

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Getty Images König Charles III., Königin Camilla und Prinzessin Charlotte nach dem Weihnachtsgottesdienst in St. Mary Magdalene, Sandringham

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford