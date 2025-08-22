Christina Rusch ehrlich: Marc-Robin-Flirt war für Sendezeit

Christina Rusch (27) alias Christina Shakira verliert ehrliche Worte über ihre Zeit im Reality-TV. Im Podcast "Truth or Trash" mit Lina Westphal spricht sie Klartext: Vieles, was sie gemacht hat, war nur für Aufmerksamkeit. "Ich habe alles wegen Sendezeit gemacht. Mit Marc-Robin am Set – Sendezeit! Ich finde den doch nicht gut", erklärt sie und lacht. Bei Ex on the Beach flirtete Christina viel mit ihrem Reality-TV-Kollegen Marc-Robin Wenz – aus einer Notsituation heraus, wie sie es nun darstellt. Sie schildert: "Stell dir mal vor, du gehst zu 'Ex on the Beach' und dann ist da keiner. Da ist nur MC Robin. Was willst du machen?"

Hinter ihrem Flirt mit Marc-Robin steckte also Kalkül – wer den Kameras viel Drama bietet, bleibt schließlich in Erinnerung und wird eher für das nächste Format gebucht. Dabei ergaben sich in der Vergangenheit auch Situationen, auf die Christina heute nicht unbedingt stolz ist. "Am gottlosesten war die Szene bei AYTO, als ich sturzbesoffen war und ich gehe zu Marvin Kleinen, packe ihn und sage: 'Ich bin so horny.' Und dann will er mich nicht", erinnert sie sich. Dann fügt sie kopfschüttelnd hinzu: "Und dann wirft mich Max Bornmann über die Schulter und geht mit mir in den Boom Boom Room."

Für Christina gibt es einen Grund, warum ihr flirty Verhalten in Reality-TV-Shows sich besonders rechnet: Die 27-Jährige verdient ihr Geld hauptsächlich auf der Erotikplattform OnlyFans. Im Interview mit desired machte sie allerdings kürzlich deutlich, dass sie den kontroversen Job nur des lieben Geldes wegen ausübt. "Dafür Content zu machen, macht mir überhaupt keinen Spaß. Das verkorkst dich. Die Sachen, die du da liest, da brauchst du ein dickes Fell", gab sie ehrlich zu.

Instagram, RTL Collage: Christina Rusch, Marc-Robin Wenz

Instagram / christinashakira Christina Rusch, März 2025

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Influencerin