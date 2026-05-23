Das erwartet Fans von Birte Hanusrichter in "Der Lehrer"

Die zehnte Staffel von Der Lehrer ist da – und mit dabei ist Birte Hanusrichter. Die Schauspielerin schlüpft in der RTL-Serie in die Rolle der Nadia, die als neue Nachbarin von Hauptfigur Stefan Vollmer ins Leben des beliebten Lehrers tritt. Nadia ist eine Frau mit Erfahrung. Gegenüber Promiflash erklärt Birte: "Nadia ist jemand, die hat alles Mögliche schon erlebt im Leben. Also Beziehung, Kind, Scheidung. Die ist so durch mit dem Gröbsten und ist jetzt einfach sehr pragmatisch unterwegs und denkt sich, wenn noch mal ein Typ, dann muss das auch wirklich was Ordentliches sein, auf Augenhöhe und die lässt sich auf keine Spielchen mehr ein."

Doch dann trifft Nadia auf Stefan – und die beiden haben einiges gemeinsam. "Die handeln nämlich gerne, bevor sie denken", verrät Birte bei Promiflash. Das sorge zwischen den beiden für eine ganz besondere Dynamik: "Deswegen ist es natürlich sehr explosiv, möchte ich sagen." Die sich anbahnende Romanze zwischen Nadia und Stefan spiele sie besonders gerne. "Das ist natürlich eine sehr schöne Rolle zu spielen, weil man ja im besten Fall, wenn man eine Rolle spielt, das ja auch wirklich realistisch machen möchte und authentisch", so die Schauspielerin weiter. Am Set bedeute das für sie: "Man geht natürlich sehr viel besser gelaunt, als wenn man jetzt irgendeinen schrecklichen Krimi spielt oder sowas. Und das ist natürlich ein ganz angenehmes Drehfeeling."

Birte ist seit über 20 Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Ihr Seriendebüt gab sie im Jahr 2007 in "Pastewka", wo sie unter anderem an der Seite von TV-Liebling und Hauptstar Bastian Pastewka (54) zu sehen war. Seitdem hat sie ihr Repertoire mit Serien wie "Jenny – echt gerecht", in der sie die Hauptrolle spielt, stetig ausgebaut und ist dieses Jahr neben "Der Lehrer" in Produktionen wie "Die Bergretter" und "Mord mit Aussicht" zu sehen.

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Imago Birte Hanusrichter bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer", Mai 2026

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Imago Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter bei der Premiere von "Der Lehrer"

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Imago Birte Hanusrichter als Jenny Kramer am Set von "Jenny – echt gerecht!"

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