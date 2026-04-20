Ist das Beyoncé? Khloé Kardashians Plakat-Look schockt Fans

Ein neues Billboard in Los Angeles sorgt dieser Tage für mächtig Wirbel im Netz: Darauf zu sehen ist Khloé Kardashian (41) – aber viele Fans erkannten die Realitystar zunächst gar nicht. Der Grund dafür ist ihr extrem gebräunter Teint auf dem Riesenposter, der für Verwirrung sorgte. In den sozialen Medien überschlugen sich die Kommentare, und viele Nutzer zogen sofort Vergleiche zu einer ganz anderen Berühmtheit. "Es sind die Augen und das aggressive Bräunen. Für einen Moment dachte ich, es sei Beyoncé", schrieb etwa ein Nutzer laut dem Magazin People. Ein anderer Post auf X lautet: "Ich habe zu schnell gescrollt und dachte, es wäre Beyoncé."

Die Verwechslung mit der Sängerin Beyoncé war dabei nicht der einzige Kommentar, der für Aufsehen sorgte. Einige User erinnerten in diesem Zusammenhang auch an Pete Davidson (32), der in einem früheren Interview sinngemäß gesagt haben soll: "Wenn ich mich braun einsprühen und auf einem Magazincover erscheinen würde, wäre meine Karriere in einer Minute vorbei." Genau dieses Zitat tauchte in den Diskussionen rund um Khloés Billboard-Look prompt wieder auf.

Für Khloé sind Debatten über ihr Aussehen keine neue Erfahrung. Immer wieder wurde sie in der Vergangenheit mit dem Begriff "Blackfishing" konfrontiert – dem Vorwurf also, durch Make-up, Frisuren und Kleidung einen nicht-weißen oder zumindest ethnisch ambivalenten Eindruck zu erwecken – quasi so zu tun, als wäre sie eine Person of Colour. Darüber berichtet Buzzfeed. Besonders im Jahr 2023 geriet sie in die Kritik, als sie sich zu Halloween als Bratz-Puppe verkleidete und ihr Hautton dabei deutlich dunkler wirkte als sonst. Das neue Billboard hat diese Diskussion nun erneut entfacht.

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Collage: Getty Images, beyonce Collage: Links: Khloé Kardashian, 2022 Rechts: Sängerin Beyoncé im Januar 2026

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Getty Images Khloé Kardashian, 2022

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beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026