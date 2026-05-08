Coachella-Drama: Khloé Kardashian war versehentlich high

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloe in Wonder Land" jetzt eine unangenehme Erinnerung aus der Vergangenheit geteilt: Ihr einziger Besuch beim Musikfestival Coachella im Jahr 2015 endete offenbar in einem kleinen Albtraum. Gemeinsam mit ihren Halbschwestern Kylie (28) und Kendall Jenner (30) war die Reality-Ikone damals auf dem berühmten Festival unterwegs und landete auf einer Party, bei der sie offenbar unwissentlich Drogen konsumierte. Auf der Feier trank sie einen Saft, der zunächst harmlos wirkte. Kurz darauf fühlte sie sich jedoch, wie sie selbst beschreibt, "wirklich verrückt".

Daraufhin schloss sich Khloé für mehrere Stunden im Badezimmer ein, während die anderen Gäste draußen versuchten, mit ihr zu sprechen. Besonders belastend sei für sie gewesen, nicht zu wissen, was mit ihr passierte. "Niemand möchte so fühlen und nicht wissen, warum", erklärte sie in ihrem Podcast. Khloé betonte dabei ausdrücklich, dass sie niemandem böse Absichten unterstellt: "Ich glaube nicht, dass mich jemand absichtlich unter Drogen gesetzt hat. Ich glaube einfach, ich war die Dumme, die nicht gemerkt hat, dass alle drauf waren."

Neben der unschönen Festival-Erfahrung gewährt Khloé in ihrem Podcast "Khloe in Wonder Land" immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben und begeistert ihre Fans mit ehrlichen Geschichten aus ihrem Alltag. Schon bald steht für die Reality-Ikone zudem das nächste große Projekt an: Bei einer Hulu-Veranstaltung kündigte sie kürzlich an, dass sie eine neue Reality-Serie mit dem Titel "The Girls" veröffentlichen wird. In der Show soll sich alles um Khloés Alltag mit ihren engsten Freundinnen drehen. "Ich freue mich sehr, euch meine Wahlfamilie vorzustellen", erklärte Khloé voller Vorfreude.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2024

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SIPA PRESS Kendall Jenner, Kylie Jenner und Khloe Kardashian

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Februar 2026