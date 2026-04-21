Khloé Kardashian teilt entzückendes Video von ihren Kids

Ein zuckersüßes Geschwister-Video lässt gerade die Herzen der Fans höherschlagen: Khloé Kardashian (41) teilte am Sonntag, dem 19. April, auf Instagram einen entzückenden Clip ihrer beiden Kinder True und Tatum. Zu sehen ist, wie der dreijährige Tatum im Schlafanzug neben seiner achtjährigen Schwester liegt und ihr liebevoll durchs Gesicht streicht. "Du mein Herz, du mein Herz, du mein Herz", sagt der Kleine immer wieder zu einer kichernden True. Er bedankt sich sogar bei Jesus für sie und schiebt ihr am Ende lachend das Gesicht weg. Khloé kommentierte das Video mit den Worten: "Du mein Herz! Hatte nicht damit gerechnet, dass die Stimmung so schnell umschlägt."

Für die Familie war es ohnehin eine ereignisreiche Zeit – denn True feierte kürzlich ihren achten Geburtstag. Khloé richtete am 12. April eine Care-Bears-Mottoparty in der Halle Off the Wall in Los Angeles aus. Die Gäste konnten unter anderem Charmbänder und Halsketten basteln, Truckerkappen bemalen und Slime mischen. Sogar eine personalisierte Tanzfläche im Care-Bears-Design war Teil des Festes. Zu den Gästen zählten Trues Cousinen Stormi, Dream und Chicago. Nach der Party stellte Khloé die Räumlichkeiten der örtlichen Wohltätigkeitsorganisation Hope the Mission zur Verfügung, damit auch bedürftige Kinder und Familien dort einen schönen Tag verbringen konnten, so das Magazin People.

Khloé ist Mutter von True und Tatum, die beide aus ihrer Beziehung mit Basketballspieler Tristan Thompson (35) stammen. Über ihre Rolle als Mutter sprach sie einst sehr offen: "Ich weiß, es klingt klischeehaft, aber ich liebe alles daran, sogar die schwierigen Momente. Meine Kinder fordern mich als Mensch heraus, und die Möglichkeit zu haben, kleine Menschen zu wirklich großartigen Menschen zu formen, ist eine Ehre und ein Geschenk", sagte sie gegenüber dem Magazin Elle. Mit einer neuen Beziehung macht sich Khloé derweil keinen Stress – sie stellte bereits öffentlich klar, dass sie aktuell keinen Mann an ihrer Seite sucht.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Februar 2026

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Getty Images Khloé Kardashian, TV-Star

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Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024