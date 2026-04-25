Khloé Kardashian ist Menschenkennerin mit Liebesblindheit

Khloé Kardashian (41) plaudert offen über ihre angebliche Liebesblindheit! In der aktuellen Ausgabe der SiriusXM-Show "The Morgan Stewart Show" wird die Realitygröße direkt gefragt, wie gut sie den Charakter anderer Menschen einschätzen kann – vor allem im Vergleich zu ihren berühmten Schwestern Kim Kardashian (45), Kourtney Kardashian (47) und Rob Kardashian (39). Khloé lacht und gesteht, sie sei zwar eine hervorragende Menschenkennerin, doch dieser Instinkt verabschiedet sich offenbar, sobald es um Männer und Dates geht. In dem Gespräch, über das auch People berichtet, schwingt ihre bewegte Vergangenheit mit Lamar Odom (46) und Tristan Thompson (35) deutlich mit.

Auf ihre früheren Beziehungen geht Khloé derzeit an mehreren Fronten ein. In der Netflix-Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" erinnert sich ihr Ex-Mann Lamar Odom an seine schwere Zeit nach der beinahe tödlichen Überdosis im Jahr 2015 – und widerspricht dabei Aussagen, die Khloé in dem Format über ihre Rolle in seiner Genesung gemacht hat. In ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" macht die Unternehmerin deutlich, wie sehr sie das stört. "Wir haben das gemacht, alles gut. Ich hatte damit abgeschlossen." Und weiter: "Aber jetzt macht Lamar Presse und ist genervt von mir. Behauptet oder deutet an, dass ich eine Lügnerin bin, all diese Dinge, diskreditiert mich, sagt, ich wäre nicht diejenige gewesen, die ihm geholfen hat." Parallel spricht Khloé auch über ihren Ex-Freund Tristan Thompson, mit dem sie Tochter True und Sohn Tatum gemeinsam erzieht, und erinnert daran, dass seine Seitensprünge schließlich zum endgültigen Ende der Beziehung geführt haben.

Trotz all dieser Erfahrungen bleibt es in Khloés Privatleben bewusst ruhig. Die The Kardashians-Bekanntheit erzählte in einer Folge der Realityshow bereits, dass sie seit mehreren Jahren Single ist und weder Dates noch eine neue Beziehung aktiv anstrebt. Im Gespräch mit Morgan Stewart unterstreicht sie diese Haltung nun, indem sie erklärt, sie rechne in naher Zukunft weder mit einem Mann noch mit einer Romanze und vermisse das auch nicht. Während ihre jüngeren Schwestern Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) laut Khloé besonders vorsichtig und abgeklärt mit neuen Bekanntschaften umgehen, konzentriert sich Khloé aktuell lieber auf ihre Kinder, ihre Familie und ihre Projekte – und lässt ihr Liebesleben vorerst bewusst auf Stand-by.

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Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024