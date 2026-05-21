Royaler Umzug: Prinz William und Kates teure Miete enthüllt

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben ihrer bisherigen Unterkunft, dem Adelaide Cottage, den Rücken gekehrt und sind in die geräumige Forest Lodge in Windsor umgezogen – und die neue Bleibe hat ihren Preis. Wie jetzt aus Dokumenten hervorgeht, die vor Kurzem veröffentlicht wurden und über die The Times berichtet, zahlt das Paar für die georgianische Villa satte 307.500 britische Pfund pro Jahr. Das sind umgerechnet rund 355.000 Euro. Zur Immobilie gehören neben dem Haupthaus auch zwei Cottages, die vom Personal genutzt werden. William und Kate leben dort seit Oktober gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Die Forest Lodge liegt nur wenige Kilometer vom früheren Zuhause des Paares entfernt, befindet sich jedoch deutlich abgeschiedener im Windsor-Park. Der Mietpreis ist im Vergleich zum Vormieter Alexander Fitzgibbons, dem Vorsitzenden des Unternehmens Fait Accompli, der laut The Times rund 93.000 Euro weniger im Jahr zahlte, erheblich gestiegen. Laut der Zeitung sind Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt der Grund für den deutlichen Anstieg. Den Mietvertrag für die Immobilie unterzeichneten William und Kate bereits im Juli 2025 – für ganze 20 Jahre.

Rund um das Anwesen wurden zudem umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Neue Bäume, Hecken und Zäune sollen die Familie vor neugierigen Blicken schützen. Zusätzlich wurde eine Sicherheitszone von rund 2,3 Meilen [ca. 3,7 Kilometer] eingerichtet, in der unbefugtes Betreten zur Verhaftung führen kann. Das stieß bei einigen Anwohnern auf wenig Begeisterung. Eine Nachbarin namens Tina äußerte sich gegenüber dem Mirror: "Es ist eine egoistische Handlung, so viel öffentliches Land sperren zu lassen und zu erwarten, dass andere Familien vertrieben werden und öffentliche Kosten steigen, damit sie ausreichend Sicherheit haben."

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Garden Party im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu in Windsor