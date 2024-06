Dank Taylor-Selfie? Prinz William gewinnt Tausende Follower

Hat Prinz William (42) Taylor Swift (34) einen Mega-Zuwachs an Followern zu verdanken? Der britische Thronfolger besuchte das Konzert der Sängerin im Wembley-Stadion mit seinen beiden Kindern George (10) und Charlotte (9). Sogar ein Treffen war drin und das wurde auf einem gemeinsamen Selfie festgehalten. Und nach der Veröffentlichung des Fotos scheint der Instagram-Account von William und seiner Frau Kate (42) zu explodieren. Laut dem Follower-Portal Viralyft legten sie an dem Konzertwochenende rund 201.967 Fans zu. "Das Konzert, das von Tausenden von Fans besucht wurde, bot eine perfekte Kulisse für die Royals, um mit einem jüngeren, vielfältigeren Publikum in Kontakt zu treten", erklärt der Viralyft-Boss Thomas Moore.

Und William schien bei Taylors Show richtig Spaß zu haben. Denn ganz nebenbei feierte der Sohn von König Charles (75) auch seinen 42. Geburtstag. Im Netz kursierte ein Video, das ein Fan auf den unteren Rängen des Stadions aufnahm. Darauf ist William an der Bande seiner Loge zu sehen, wie er wild das Tanzbein schwingt. Ausgelassen bewegt der Prinz von Wales sich zu der Musik und scheint die Zeit seines Lebens zu haben, während der Popstar seinen Hit "Shake It Off" performt. Im Netz dankt der dreifache Vater der 34-Jährigen herzlich: "Vielen Dank an Taylor für den tollen Abend."

Aber nicht nur unter Taylors Fans hat William neue Unterstützer gefunden. Auch ihr Freund Travis Kelce (34) und dessen Bruder Jason (36), die beide ebenfalls vor Ort waren, sind nun begeisterte Royal-Fans, denn der 42-Jährige hinterließ ordentlich Eindruck bei den NFL-Stars. In seinem Podcast "New Heights" schwärmte Travis: "Ich hatte Glück, dass ich früh da war und Prinz William treffen konnte. Wie findet ihr das? Seine Königliche Hoheit. Er war der coolste Kerl überhaupt." Jason war neben William aber auch von den beiden Kindern ganz angetan: "Prinz William war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte. Prinz George war auch großartig. Aber sie war verdammt bezaubernd."

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die gestiegene Followerzahl etwas mit dem Selfie zu tun hat? Ja, auf jeden Fall, die Swifties folgen William! Nee, die Fans kommen sicher aus anderen Gründen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de