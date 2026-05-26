Pannen & Kreischalarm: Das waren die Highlights der AMAs

Glitzer, Glamour – und ein paar herrliche Pannen: In Las Vegas wurden am 25. Mai die American Music Awards 2026 gefeiert, moderiert von Show-Ikone Queen Latifah (56). Auf dem roten Teppich sorgte vor allem Chrissy Teigen (40) für Aufsehen, als sich ihr Stiletto im Saum ihres bodenlangen orangefarbenen Kleides verfing und sie mitten im Blitzlichtgewitter ins Straucheln brachte. Ehemann John Legend (47) reagierte sofort, kniete sich zu ihr auf den Teppich und half gemeinsam mit einer weiteren Frau, den Stoff zu befreien – einige wenige Perlen musste das Model jedoch zurücklassen. Sie nahm die Situation aber mit Humor. Auch Karol G (35) und Teyana Taylor (35) sorgten mit einer kleinen Technikpanne für Gesprächsstoff, lieferten aber dennoch einen unterhaltenden Auftritt.

Für einen der größten Überraschungsmomente des Abends sorgten die Black Eyed Peas: will.i.am, Fergie (51), Taboo und apl.de.ap (51) erschienen gemeinsam auf der Bühne, um den Preis für den besten Throwback-Song für "Rock That Body" entgegenzunehmen. Für Fergie war es ein seltener Bühnenauftritt, bei dem sie ihrem zwölfjährigen Sohn Axl einen Gruß ausrichtete. Auch BTS waren ein zentrales Thema des Abends: Die sieben Mitglieder RM, Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), V, Jimin und Jungkook (28) eröffneten die Show per Satellitenauftritt von einem Stadion aus und brachten die Halle später beim Betreten zum Ausrasten. Den krönenden Abschluss des Abends lieferte Rocklegende Billy Idol (70), der den Lifetime Achievement Award für 50 Jahre Punk-Rock-Geschichte entgegennahm und die Zeremonie mit seinen Hits "Eyes Without a Face" und "Dancing with Myself" beendete. "Als wir mit Punk Rock anfingen, 1976, dachten wir, es würde vielleicht nur sechs Monate dauern. Erst recht keine 50 Jahre!", sagte er in seiner Dankesrede.

BTS hatten bei den AMAs 2026 gleich doppelt Grund zur Freude: Die Gruppe räumte neben dem Preis für den "Song of the Summer" auch den Award für den "Artist of the Year" ab – bereits ihr zweiter Sieg in dieser Kategorie nach 2021. Neben all den großen Berühmtheiten waren auch die Elevator Boys zu den diesjährigen American Music Awards geladen. Die TikTok-Stars sind mittlerweile nicht nur als Models aktiv, sondern veröffentlichen auch eigene Songs.

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Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den American Music Awards 2026 in Las Vegas

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Getty Images Billy Idol bei den American Music Awards mit seinem Lifetime Achievement Award

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Getty Images Tim Schaecker, Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag bei den American Music Awards 2026

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