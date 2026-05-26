James Lafferty & Stephen Colletti offen über Leben als Väter

Zwei "One Tree Hill"-Stars, zwei neue Papas: James Lafferty (40) und Stephen Colletti (40) schwärmen derzeit von ihrem neuen Leben als Väter. In einer exklusiven Vorabversion des Podcasts "I've Never Said This Before" mit Tommy DiDario, die People vorab einsehen konnte, sprechen beide offen darüber, wie die Geburt ihrer Kinder alles verändert hat. James wurde im Dezember zusammen mit seiner Frau Alexandra zum ersten Mal Vater – der gemeinsame Sohn heißt River Jay. Auch Stephen ist seit Kurzem Vater: Er und seine Frau Alex begrüßten ihren Sohn Rhodes August Anfang Mai auf der Welt.

"Es hat alles verändert", sagt James im Podcast über die Vaterschaft. "Es hat uns wirklich dazu gebracht, alles, was wir in unserem Leben haben, noch mehr zu schätzen." Er ergänzt, dass die neue Lebenssituation "ein wirklich schönes Licht auf alles geworfen hat, was vorher nicht da war." Stephen schließt sich diesen Worten an und spricht von einer komplett veränderten Prioritätensetzung. "Vaterschaft war vom ersten Tag an eine sofortige Perspektive. Sie hat dem Leben eine ganz neue Ebene gegeben, auf eine sehr schöne Art und Weise", sagt er. Früher habe die Arbeit immer an erster Stelle gestanden – das hat sich für ihn nun grundlegend geändert: "Aber jetzt, weißt du, meine Frau und mein Kind. Das steht zuerst in meinem Kopf, wenn ich aufwache."

James und Stephen kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Jugendserie "One Tree Hill", in der sie von 2003 bis 2012 zu sehen waren. Inzwischen arbeiten die beiden nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzenten zusammen – ihre Netflix-Serie "Everyone Is Doing Great" ist ein gemeinsames Projekt. Im Podcast sprach James auch darüber, dass der Serienstart auf Netflix ausgerechnet mit der Geburt seiner und Stephens Kinder zusammenfällt, was es schwer mache, sich vollständig auf die Promo zu konzentrieren. "Natürlich ist es so gekommen. Es passt einfach perfekt zu dem ganzen Verlauf, wie diese Serie unser Leben geprägt hat", so James.

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