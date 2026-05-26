"Plottwist": Sharon Battiste postet Turtelvideo mit Tijan

Es ist offiziell: Sharon Battiste (34) und Tijan Njie (34) sind ein Paar – und die Schauspielerin macht ihre Liebe jetzt auch auf Social Media ganz öffentlich. Auf Instagram teilte Sharon ein romantisches Video, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Zu sehen ist zunächst ein Zusammenschnitt aus dem Jahr 2021, in dem die beiden miteinander herumalbern und tanzen. Dann folgt eine aktuelle Sequenz von einem Konzert: Sharon und Tijan eng beieinander, tanzend, mit strahlendem Lächeln. "Mein liebster Plottwist", schreibt Sharon dazu – und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag ließen die Fans kein gutes Wort aus: Die beiden wurden mit Glückwünschen überhäuft. "Bitte was?", schreibt Anna Rossow (37) überrascht. Melina Hoch (29) schwärmt: "Dinge, die wir lieben." Ebenfalls unter den Gratulanten sind Andrej Mangold (39), Pia Tillmann (40) und Christina Hänni (36). Die Reaktionen zeigen, wie sehr sich Sharons Community über das Liebesgeständnis freut. Lange haben die Schauspielerin und Tijan ihre Beziehung offenbar nicht öffentlich machen wollen – jetzt aber scheinen sie sich bereit gefühlt zu haben, ihren Fans diesen persönlichen Einblick zu geben.

Schon vor einer Woche hatte Sharon ihre Fans mit emotionalen Momenten in einer Instagram-Story aufgeschreckt. In mehreren Clips zeigte sie sich sichtlich aufgewühlt und sprach von einem schwierigen Start in die Woche. Dann stellte sie aber auch sofort klar: "Und nein, ich bin nicht getrennt. Bevor hier irgendwelche Schlagzeilen kommen – zum Glück." Für viele war das das deutlichste Zeichen: Zwischen Sharon und Tijan läuft schon länger mehr. Dazu passte auch ein Video, das Sharon kurz zuvor gepostet hatte. Darin turtelte sie mit Tijan und schrieb vielsagend: "Ich möchte euch gerne noch etwas sagen..."

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Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Tijan Njie

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Instagram / sharonbattiste_ Tijan Njie und Sharon Battiste

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AEDT / ActionPress Sharon Battiste, TV-Bekanntheit